36間酒店日內確認變身檢疫酒店　聶德權：或提早周五運作

香港第4波新冠肺炎疫情持續爆發，而12月的聖誕假期，預料有不少海外留學生返港，政府日前公布將於本月22日起，實施指定酒店檢疫安排計劃。負責統籌計劃的公務員事務局局長聶德權今早(14日)在電台節目表示，現時仍計劃在本月22日全面實施指定檢疫酒店安排，由於有部分酒店已作好準備，並查詢能否提早運作，因此當局要求名單上36間指定酒店在今日內回覆查詢，能否提早變身成檢疫酒店，包括配套、設備上要準備好，同時清空非檢疫旅客。

聶指，如果酒店能夠完成準備工作，並達到相關防疫要求，將可提早在本周五(18日)全面改作檢疫用途，當局亦會提早於當日啟用指定專車，在機場接載旅客到指定酒店。

他又指，由於擔心部分於本月21日到港的旅客，在抵港後或因等候檢測結果延誤，要到22日才能離開等候檢測結果的處所，未免引起混亂，當局現時要求於21日抵港旅客均需預訂指定檢疫酒店。

酒店業主聯會執行總幹事李漢城指，36間指定檢疫酒店中的平價酒店或一直做檢疫的酒店有較多人預訂，但新加入做檢疫的酒店，其訂房情況不太理想，認為可能是機位問題造成，因未有機位就不能預訂房間。他預計，計劃實施後一個多星期，房價1,000港元或以上的中價位酒店，訂房情況未必會太理想，估計情況要在明年1月份才可能有好轉。

他續指，檢疫人士入住房間後，酒店會提供清潔及生活用品等，但只會放在門外，檢疫人士需自行處理房內的清潔，直至完成14天檢疫後，酒店職員會再清潔消毒。

李又提及現時酒店的入住率不高，形容業界每日「開門就蝕」，原本打算聖誕節、農曆新年、做冬等節日，在餐飲方面可以有收入補貼，惟現時亦已錯失。對於本地酒店集團宣布裁員，他指出，裁員規模視乎每間酒店的情況，相信聖誕後、農曆新年前的情況較嚴峻。