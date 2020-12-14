恒生銀行新蒲崗分行員工染疫　連帶北河街分行同關兩周

新冠肺炎肆虐，恒生銀行表示，新蒲崗分行一名員工確診，該分行由今日(14日)起暫停服務兩周。此外，深水埗北河街分行亦將暫時停止服務至另行通知，以等候該分行其中1名緊密接觸者的檢測結果。恒生指出，以上2個案與銀行上周五(11日)公布有關黃埔新邨分行員工初步確診的事件有關連，該3間分行的3名員工於上月下旬因私人原因曾於公餘時間在麗晶花園見面。

該新蒲崗分行和北河街分行員工的最後上班日期分別為上周三(9日) 及上周四(10日)，她們上班前探測體溫正常。她們主要在分行內的後勤辦公室工作，較少處理接觸客戶的服務。她們和分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間全程佩戴口罩。

恒生表示，會根據衞生當局的指引，安排在該2間分行進行深層清潔及消毒，全部員工會留在家中自我隔離，並會被安排接受深喉唾液測試。現時，黃埔新邨優越及優進理財中心大部分員工的檢測結果為陰性。恒生亦會加強提醒員工即使是工作時間以外，亦應避免員工之間聚餐或其他聚會。