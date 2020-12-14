不滿被警方電筒照射　無業男用雷射筆還擊囚3月

去年11月有團體在中環遮打花園發起集會，聲援香港理工大學的被捕人士，期間一名無業男疑因不滿被警方用電筒照射，於是以雷射筆照警40秒還擊。該無業男否認管有攻擊性武器罪，經審訊後今（14日）在東區法院被裁定罪名成立。裁判官黃雅茵指，雖然沒證據顯示有警員因被告行為而感到不適，惟其危險性仍不容忽視，終判被告入獄3個月，但批准被告以4000港元保釋等候上訴，期間不得離港。

現年28歲的被告張洺熙，報稱無業。他被控於2019年11月28日，在中環遮打道文華東方酒店外管有1枝雷射筆。

控方案情指，當晚約10時，有市民在中環遮打道一帶集會，期間有警員見到被告兩次以雷射筆發出的綠光束，射向警方共約40秒，警員遂上前截停拘捕。

被告在與警方進行的錄影會面中，指當時有防暴警用強光電筒照他的眼睛，他於是用雷射光還擊。被告又指，由於歸家部分路途沒有街燈，故攜帶該雷射筆作照明用途，而該雷射筆有4種模式調校，包括白色電筒光束等，事發時他錯誤開啟至綠色雷射光束模式。

裁判官裁決時指，控方證人誠實可靠，被告警誡下招認部分亦合情合理。不過。裁判官不接納被告的開脫說法，指出若被告只是錯誤開啟至綠色雷射光束模式，應即時關掉，惟他當時卻是兩次用雷射筆照警，維時數十秒。而被告所說的「還擊」二字，包含報復之意，認為被告是故意用雷射光照警，該雷射筆因此應被視作傷人器具，故裁定罪成。