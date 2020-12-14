教育局撥12.6億補助金 支援自資院校推高成本課程
2020年12月14日 12:12
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補助金計劃涵蓋的院校包括即將改名為香港都會大學的香港公開大學。
為讓自資專上院校發展及優化切合市場需要，但成本高昂的課程，並減輕學生的財政負擔。教育局今日(14日)宣布，撥款12.6億港元推出「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，以提供財政支援院校更有效發展本身的優勢和專精範疇，該計劃由現在至明年4月23日接受申請，所有開辦全日制經本地評審的本地自資副學位或學士學位，包括銜接學位課程的獨立非牟利院校，均符合資格申請。
自資專上教育委員會就建議書，向教育局提供意見，每份建議書的資助款額上限一般為4,200萬港元，並視乎補助金計劃撥款的實際使用情況及委員會的意見，按個別情況提供超出上限的資助。
計劃涵蓋的院校包括即將改名為香港都會大學的香港公開大學；根據《專上學院條例》註冊的認可專上學院；及根據《教育條例》註冊的專上院校。至於支援的特定性質項目，包括重點發展/優化課程內容及教學方法；教職員招聘/專業發展；採購/升級達致市場標準的設備/設施以符合學術和專業評審要求；提供全新/優化現行特定學術範疇的校舍設施/基礎設施；以及其他符合計劃目的的相關特定學術範疇開支項目。