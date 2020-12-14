教育局撥12.6億補助金　支援自資院校推高成本課程

為讓自資專上院校發展及優化切合市場需要，但成本高昂的課程，並減輕學生的財政負擔。教育局今日(14日)宣布，撥款12.6億港元推出「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，以提供財政支援院校更有效發展本身的優勢和專精範疇，該計劃由現在至明年4月23日接受申請，所有開辦全日制經本地評審的本地自資副學位或學士學位，包括銜接學位課程的獨立非牟利院校，均符合資格申請。

自資專上教育委員會就建議書，向教育局提供意見，每份建議書的資助款額上限一般為4,200萬港元，並視乎補助金計劃撥款的實際使用情況及委員會的意見，按個別情況提供超出上限的資助。

計劃涵蓋的院校包括即將改名為香港都會大學的香港公開大學；根據《專上學院條例》註冊的認可專上學院；及根據《教育條例》註冊的專上院校。至於支援的特定性質項目，包括重點發展/優化課程內容及教學方法；教職員招聘/專業發展；採購/升級達致市場標準的設備/設施以符合學術和專業評審要求；提供全新/優化現行特定學術範疇的校舍設施/基礎設施；以及其他符合計劃目的的相關特定學術範疇開支項目。