前官員促反對派自爆收黎智英黑金款額　學者料收款者正盤算走佬

被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首、有「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英，被揭發於2012至2014年間，多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾4000萬港元，被質疑幕後策劃違法佔領行動(佔中)。有前官員今日(14日)促請同為「叛國禍港四人幫」的民主黨創黨主席李柱銘及前政務司司長陳方安生等反對派人士，向港人如實交代多年來共收取黎多少「黑金」，又指「總比國安踢爆好」。有學者和大律師分析，由於現時黎正被控告涉違《港區國安法》，相信至今仍有收取黎捐獻的人士正盤算「着草」的機會會比公開交代大，但有關言論具震懾作用，估計以黎為首的一夥人已「樹倒猢猻散」。

有前官員今日貼文，敦促民主黨、公民黨等政治組織，以及李柱銘、陳方安生、立法會前議員李卓人、「佔中」發起人之一朱耀明及社民連前議員梁國雄等反對派頭號人物，公開交代他們從第1天開始，共收了黎多少政治黑金，更指「自我引爆總比被國安踢爆好，銀行戶口的記錄是不能毀滅的。」

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強估計，雖然港區國安法不具追溯力，惟若發現該些人士在法例生效後，仍持續收受黑金，或可視作為具連續性的黑金行為。但他認為，若該等人士所犯下的罪行非常嚴重，「正常人都唔會咁蠢自爆」，反而「走佬」的機會更大，故認為有關言論只是想威嚇仍與黎有聯繫的人，起到一個「雞飛狗走」的作用。

陳續稱，其實自黎被羈留以來，以其為首的同夥已樹倒猢猻散，陳亦相信目前他們正人人自危、風聲鶴唳，不敢輕舉妄動。

大律師龔靜儀同樣指出，自港區國安法生效後，有以前跟黎過從甚密的人士隨即宣布退出政壇，並從此銷聲匿迹，質疑部分「收得多錢嘅人會盤算點着草多啲」。

惟龔表示，根據港區國安法的第33條(2)指出，自動投案，如實供述自己的罪行的犯罪行為人、犯罪嫌疑人、被告人可以從輕、減輕處罰，而犯罪較輕者，則可免除處罰。因此，龔指若真有人就政治黑金公開交代，將來若就此被捕，或可減刑。