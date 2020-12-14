長期抗疫掀抑鬱症狀　長者自殺風險升5成

香港天文台與長者安居協會今（14日）舉行聯合記者會，協會行政總裁王虹虹指，踏入第3、第4波疫情後，協會用戶的需求傾向與情緒、心理問題，如個人情緒困擾、家暴及自殺傾向等，對比去年同期，協會處理的情緒個案大幅上升，懷疑被虐及家庭暴力上升逾1倍，長者有自殺念頭/風險上升5成、需要社區支援個案上升2倍，反映精神健康是疫情下災區。她說最近出現部分往日精神健康良好，但突然自殺的長者個案，顯示部分長者或面臨抗疫疲勞，並壓抑情緒的情況，最終甚至有機會演變至瀕臨崩潰自殺的情況。

王稱，協會平均每日接獲約2,000求助個案，當中約100宗為緊急送院個案，上月透過「一線通平安鐘服務」尋求支援及關懷服務逾5萬人次，呼籲長者家人及朋友定期致電長者慰問及聊天。

另外，天文台助理台長陳栢緯表示，華南地區受冬季季候風影響，將向内陸地區擴展，今日天氣氣溫顯著下降，半夜會跌至攝氏15度氣溫，預期未來兩三日較為清涼。而明早市區氣溫約攝氏13度至14度，新界氣溫再低攝氏1至2度，至星期五氣溫稍為回升，周末期間較為陽光稍多。王虹虹亦指，寒冷天氣會影響長者氣管健康，並增加因氣促而送院機會，若體溫出現較大跌幅，更會導致低溫症的危險。