致謝議案辯論壓縮至兩環節 每節發言時限少於3小時

按立法會的慣例，在行政長官向立法會發表施政報告後，內務委員會主席會就動議致謝議案作出預告。因應政府押後施政報告及新冠肺炎疫情嚴峻，立法會主席梁君彥早前決定將致謝議案辯論押後至1月20至22日舉行。行政署長鄭鍾偉日前（8日）致函內會主席，提交政府就致謝議案辯論的政策範疇組合建議予內務委員會考慮，把辯論環節壓縮為兩個，每個辯論環節的發言時限亦少於3小時。

致謝議案辯論的建議政策範疇組合暫時分為兩個辯論環節，辯論環節一的主題以堅持「一國兩制」及走出疫情為主，政策範疇涉及國家安全、公職人員宣誓、選舉安排、抗疫及支援企業等，屆時由3司長及8局長答辯，發言時限為2小時45分鐘。

至於辯論環節二則以增加房屋與土地及改善民生為主題，將會探討房屋供應及長遠房屋策略、失業情況、以及培育人才等政策，答辯的官員包括政務司司長及8名局長，發言時限較上一個環節短，只得2小時15分鐘。

事實上，去年的致謝動議亦曾有變動。立法會去年因泛民拉布，一度未能選出內會主席，惟致謝議案需由內會主席提出。梁君彥去年亦曾去信議員指去年的致謝動議辯論需改期至完成內會選舉為止。