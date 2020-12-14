涉於禮賓府外隧道企圖塗鴉　男子甫搖噴漆罐便被截

33歲報稱學生的男子，被指在去年9月的一個晚上，獨自到禮賓府對開行人隧道，從背囊取出噴漆搖晃3下，終被尾隨警員截停。該男子否認管有物品意圖摧毀財產罪，案件今（14日）在東區法院開審。拘捕被告的警員稱，被告被截獲後承認打算噴牆，又重複說「Sorry Sir，我有悔意」，及後在被告背囊中搜出一疊孫中山人像畫像。

被告王康栢，報稱是學生，他今日沒有律師代表。被告被控於2019年9月15日，在中環花園道與上亞厘畢道交界行人隧道保管2樽噴漆，意圖在無合理辯解的情況下，用以損壞行人隧道的牆壁。

當時負責禮賓府保安工作的警員趙偉傑指，當晚9時許，他在花園道對開約10米外，見到穿黑色上衣的被告，正往動植物公園方向行走，沿途四處張望。趙感到懷疑，於是尾隨對方，只見被告走進案發行人隧道，戴上黑色口罩，又從背囊取出一罐噴漆，用右手搖噴漆3下。為防止對方塗污牆壁，隨即喝止並上前截停。

趙向被告查問，被告先除下口罩，然後不斷重複說「Sorry Sir，我有悔意」，又指「我諗住噴道牆，但我見到你我都無噴啦」，趙形容對方當時說話內容紊亂、前文不接後理。趙其後搜被告的財物，結果在背囊內搜出另一枝噴漆，另有一疊孫中山人像畫像、膠水及口罩等，遂向被告宣布拘捕及施行警誡。趙強調在拘捕過程中，從沒對被告使用暴力或威嚇。

被告親自盤問趙，他只問了趙數條問題，包括趙過往有沒有濫權紀錄，或監警會有沒有收到關於趙的投訴，趙均表示沒有。被告隨即指沒有其他問題，也不指出辯方案情，盤問只花了約10分鐘便完結。