男生否認藏雷射筆　投訴被捕時遭警連發5胡椒球擊中

去年10月27日旺角反修例衝突中有大批示威者被捕，其中一名17歲學生被指在旺角道近彌敦管有一支雷射筆，事後被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。他否認控罪，今（14日）在九龍城法院受審。當日制服被告的警長承認，曾向被告背部連發5槍胡椒球以進行制服，解釋因訓練時認為一發的威力不足以作制服遂連放多槍，惟他同意訓練時他只射標靶，案發當時他並不能確定胡椒球的威力是否不足以截停被告。

被告陳偉亮否認於去年10月27日，在旺角道近彌敦道管有一個可發出雷射光束的裝置。

警長X在屏風後作供，他表示當日在場目擊被告懷疑堵塞交通，於是上前拘捕。他向被告發出兩次警告無效後，便朝被告背部連開5槍椒球槍，當被告速度變得緩慢，他便上前將對方截停，當時對方手上還拿着一支黑色行山杖。

他及後以非法集結及藏有攻擊性武器罪名拘捕被告，並交同袍接手處理。X指當時因要防止被襲而須戒備，加上沒有迫切性，遂並沒有當場搜查被告。

辯方則指被告被捕時並沒有行山杖，是X是在制服被告後，才在附近檢起一支行山杖並說是被告所有，惟X否認。辯方又質疑X發射了一發胡椒球槍後，並沒有察看被告的反應，便接連再射4發。

X解釋指當時間短促，而且在訓練時他用胡椒球槍射向標靶時，覺得其威力並不足夠將人制服。惟X同意他練習時非射向真人，又同意案發時他未有確定胡椒球槍的威加是否不足以截停被告。

而接手處理被告的警員畢宏業則供稱，把被告帶返警署後進行搜查，並在其背包中搜出一支雷射筆。