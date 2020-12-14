部分指定檢疫酒店預訂爆滿　要下月中才有房

為應對大批海外留學生回港度聖誕，港府規定本月21日後抵港的旅客，必須入住36間檢疫酒店，東網記者今（14日）午致電多間酒店查詢訂房情況，發現部分房間已爆滿，有酒店甚至排到1月中才有房間可供預訂，意味着市民有可能因「搶唔到房」而要延遲回港計劃。

政府早前表示將於本月22日零時零分實施有關計劃，若酒店能提早完成準備工作，或可提早在本周五(18日)全面改作檢疫用途。

東網記者向多間酒店查詢有關安排，部分可提早接受檢疫者入住，當中CM+壹棠酒店及服務式公寓於本周五只剩下2間空房，非套房的1人住客每晚費用為1,800港元；One-Eight-One Hotel & Serviced Residences則爆滿，最快至下周一（21日）才有空房，職員更提醒要盡早預訂，否則「過兩日可能無房」。

另外，位於南區的香港數碼港艾美酒店，單人每晚索價1,850港元，訂房情況同樣爆滿，須排至明年1月中才有房。至於香港機場附近的富豪機場酒店，現時尚有非檢疫旅客入住，會於本月22日起開始實施有關計劃，單人每晚收費880港元，包三餐，期間檢疫者親友可在指定時間「送罐頭或生果過嚟」，職員會代為轉交，但就不能自行叫外賣。