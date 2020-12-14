襲警少年否認拒捕遭定罪　指警用不合理武力提上訴

於去年9月在北角的衝突中，藏有伸縮棍並用以襲警的大專生陳以晉，承認襲警、管有攻擊性武器後，再於審訊後被裁定拒捕罪成，3罪共被判10個月監禁。他就拒捕罪的定罪申請上訴，原訟庭今（14日）開庭處理。陳的代表律師指，陳當時頭部的傷勢是警方造成，質疑警方在拘捕時使用了不合理武力，故認為定罪不穩妥。法官聽畢控辯雙方陳詞，押後判決。

律師並透露，陳自6月中開始服刑，現已完成他所承認控罪所判的刑期，故若他上訴得直便可以即時獲釋。但其實連同本案控罪的刑期，他在12月31日亦會全部服刑完畢。

律師向法庭陳詞時指，陳用伸縮棍襲警後被其他警員追捕，被捕後他後腦受傷且滿面鮮血，新聞片段亦拍攝到當時情況。不過涉案的警員作供時均沒否認有打過陳的頭部，又稱無目睹同僚施襲，而原審裁判官沒有細心及充分考慮陳的頭部傷勢，是否對警員的可信性有影響，便裁定各警員誠實可靠外，以及陳的傷勢是基於他反抗所導致。

律師指出，即使是誤中，各警員定必知道陳的頭部是否有中棍，但他們卻堅稱只曾擊打陳的四肢等，卻未能解釋他頭部出現傷勢的原因。如若警方確有向陳的頭部揮棍，明顯是不恰當，且屬不正當執行職務，故拒捕罪的定罪亦變得不穩妥。

控方反駁從片段中可見，陳逃避警方追截期間，曾一度跌在地上且背部落地，後腦有機會在此時受傷。有警員雖曾出棍但均揮空，直至陳被制服在地上後，即使遭受多名警員以警棍敲打，但時間甚短，不見會造成他頭部受傷。而雖然陳的傷勢報告指出，他的傷勢是由長型或傘型物件造成，但未能肯定該物件必然是警棍，故定罪並無不妥。