郵政總局郵差確診　同事蒙鼓裏昨晚照返工　憂共用設施恐染疫

香港郵政一名隸屬中環郵政總局派遞局的郵差昨日（13日）染疫，有於該局工作的通宵員工今（14日）向東網透露，該局今日才進行清潔，惟他昨晚仍要工作，亦會與中招的郵差共用更衣室等設施，擔憂連累家人染疫，批評署方事前未有向員工公布有關消息，怒稱「係咪夜晚開工同事就唔係人呀！」

該名員工表示，他是涉事派遞局的合約員工，任職通宵更，故昨晚仍有上班。他指，署方至今未有向其公布有郵差中招的消息，加上部門今日才進行有關消毒，擔心會因與染疫郵差共用設施，包括更衣室、廁所甚至電梯而中招。他批評，署方此舉不但漠視其知情權，並罔顧他人安全。

香港郵政局員工會主席卓信亦指，高層未有主動告知消息，員工亦是透過新聞才得悉情況，形容不少人對此感到不滿。他說，近日有年輕確診者離世，而且很多員工家中「有大有細」，不少人擔憂署方未來如態度依舊，會不慎因環境污染而中招。卓認為，署方應主動公布消息，提醒員工多加留意，並安排高危同事暫時避免回郵局工作等，以免再爆新一波疫情。

香港郵政昨日表示，中環郵政總局派遞局將會於今明兩日關閉，以便進行徹底清潔消毒，而該局約250名員工將接受病毒測試，在等候結果期間，有關人員會在家休息。