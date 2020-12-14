政府擬發展用地離郊野公園最近僅15米　環團斥開壞先例

位於郊野公園附近的馬鞍山村亦是改劃一部分，一旦成功或面臨「滅村」。(陳彥婷攝)

郊野公園邊陲地再次引起關注，規劃署向城規會提出改劃位於馬鞍山村路及樟木頭村附近9幅綠化地帶，用以興建發展房屋或作社區發展，其中有1幅被選為興建私營房屋的土地，被環保團體發現與馬鞍山郊野公園不足15米，是政府首次劃近距離在郊野公園附近發展，另1幅有意興建公營房屋的則僅距離35米。

多個環保團體今(14日)在改劃選址就其中7幅用地過分貼近郊野公園抗議，認為綠化帶具分隔市郊作用，批評政府改劃綠化地帶為手段，等同發展郊野公園邊陲用地，會建立壞先例，長遠會令政府在向郊野公園動刀，呼籲市民在本周三(16日)諮詢期完結前去信城規會，反對改劃，又促請政府尊重土地大辯論中的市民意願，發展更多棕地。

長春社、綠惜地球、綠色和平、環保觸覺等8個環保團體今派出4名代表，在馬鞍山郊野公園附近地方政府計劃改劃地點，拉起「保衞郊野公園」橫額抗議。環團表示，根據《馬鞍山分區計劃大綱圖》擬修訂的項目，政府打算改劃其中的7幅綠化用地，用作房屋、政府、機構或社區發展用途，惟位置非常貼近郊野公園，其中1幅2.73公頃，位於馬鞍山村路上段的綠化地帶打算發展為私營房屋，興建9幢樓高18至27層的住宅，當中與郊野公國最近距離只有「一路之隔」，現場所見只能讓一車通過。

環團利用地理資訊地圖量度，發現該路與郊野公園距離不足15米；另一幅鄰近信義新村的2.26公頃綠化地帶，打算發展為3幢樓高38至42層的公營房屋，與郊野公園距離亦不足35米，地盤的部分邊界甚至與郊野公園界線重疊。另外，政府亦打算在住宅用地附近，劃出另外3塊土地興建食水及海水配水庫、小學、抽水站等設施。

長春社公共事務經理吳希文指，政府計劃在郊野公園如此近距離發展，屬多年來首次，他指政府在2013年時，為24幅綠化土地檢討，望改劃作私人發展，最近的為石硤尾大窩坪的項目，但距離郊野公園亦有70多米距離。他指政府從未有明確定義郊野公園邊陲用地，但是次改的綠化用地與郊野公園距離相近，認為與直接發展邊陲用地無異。市民早在早年土地大辯論諮詢中，8成市民希望首先發展棕地，保留郊野公園邊陲用地，認為是次改劃違反其結果，亦擔心改劃成功會成為最壞先例，為政府日後向郊野公園動刀作好準備。

他指綠化帶有助作為發展地區與郊區的緩衝區，而且馬鞍山位置有林地，植有10至12米高的大樹，其植物分布與成熟的次生林(Secondary Forrest)相似，有一定生態價值。在施工地盤附近亦有被列為「香港稀有及珍貴植物」的黏木，政府早前文件指地點，發展會砍伐幾3,560棵樹木，相信黏木亦為名單之例。另，在計劃發展的綠化地帶附近，亦涉及3個2至3級歷史古蹟，包括選礦廠，礦洞，現時政府仍未就工程對古蹟影響進行評估。

綠色和平項目經理朱江認為發展應有原則，不可逆轉的天然資源應放到最後，現時在港的棕地數目在過去三年有擴散迹象，估計現有1,500公頃，面積如1,500個大球場。他批評發展局不要在棕地發展上「走數」，應在規劃發展中涵蓋更多棕地以應對房屋、民生等要求。

環保團體希望市民在本周三諮詢期完結前去信城規會反對計劃，另早前發起聯署，要求政府擱置項目，現時收集到大概200個簽署。