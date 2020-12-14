港版「N號房」　警拘7男　涉威逼受害人拍同性戀色情片兼賣淫

南韓今年初爆出「N號房」性虐影片群組，本港在年中亦傳出類似的港版「N號房」事件，據悉受害人數以百計，在利誘下誤簽合約成為演員，參與針對男同性戀者的色情影片拍攝及表演。惟不少人「犧牲色相」後均未獲酬金，更遭人以公開影片及高額違約金威逼，甚至要配合公司與客人進行性交易，墮入圈套萬劫不復。警方接獲4名受害人報案，經深入調查後，今日(14日)拘捕7名涉案男子，當中包括負責招募演員、場地安排及拍攝等工作的人員，未知當中是否包括主腦，不排除之後有更多人被捕。

新界南總區刑事部（行動）陳志昌警司表示，重案組跟進相關案件，成功接觸到4名有類似經歷的受害人(20至31歲)，他們最初均在網上交友平台，結識一名報住加拿大的男子，他聲稱自己是網上男同性戀色情電影公司「iSEX PARTY」的負責人，重金禮聘受害人成為合約演員，參與香港不同酒店的色情影片拍攝活動，以及進行色情表演。

該名男子向受害人信誓旦旦保證影片不會隨便公開，而是嚴格保密，只供少數客人作私人欣賞。由於開出的條件非常優厚，受害人難抵誘惑加入成為演員，並在網上簽署合約，將身份證副本、地址證明及照片等個人資料交予該公司。

4人在去年12月至今年6月期間，多次在不同酒店房進行拍攝工作及現場表演，但均沒收到任何報酬，因而拒絕再參與相關活動。該公司亦隨即展露惡相，恐嚇受害人如拒絕配合，將公開之前拍攝的影片，同時勒索高額違約金。受害人翻查合約方知確有相關條款，更發現另有苛刻條款，包括表演時若被觀眾指名進行性行為，演員均不能拒絕，否則視為違約，須繳交罰款。受害人至此才如夢初醒，驚覺墮入陷阱，無奈報案求助。

警方經調查後，察覺「iSEX PARTY」在本港並無任何商業登記及公司註冊，之前報稱的地址屬子虛烏有，相信他們虛構一間公司及訂明的合約，俱用作欺騙及控制受害人。警方深入追查下鎖定7名男子(19至37歲)，分別負責招募演員、財務、安排場地及攝影工作等，並在今日掩至青山、八鄉、牛頭角、旺角、屯門、黃大仙將他們拘捕，涉嫌「串謀控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「刑事恐嚇」及「勒索」。所有被捕人士現正被扣留調查，不排除各人牽涉其他不同罪行，警方之後或有進一步拘捕行動。

新界南總區刑事部重案組史廣鴻總督察指出，「iSEX PARTY」公司自稱2018年成立，專拍男同性戀色情電影的本地製作公司，根據警方分析，其員工分工可劃成招聘、財務安排及拍攝支援3大範疇，而工作亦可分為前期及後期工序。

史解釋，前期工序主要圍繞男同性戀社交平台的工作，當中能概分3「招」：第1招是用金錢利益招攬年輕受害人，誘使他們在網上簽署所謂的演員合同，從而獲取受害人寶貴的個人資料，以便日後更容易進行操控；第2招是招募志同道合的工作者，他們均有受薪，為拍攝及表演活動處理雜項工作，例如安排道具和掌控攝影機拍攝；第3招是招徠有經濟能力的好此道者，向他們宣傳現場真人表演，選取表演者進行性交易等付費節目。

前期工作完成後，該公司會選定日子訂酒店，然後工作人員按日程與受害人在酒店大堂會合，再登上房間從事相關工作。其中一間房被稱為「A房」，演員會作出一系列指定的色情表演，按合約所指每人每小時可獲1,000港元薪金，期間有工作人員作網上直播或錄影，另有觀眾現場觀看，並可付費指定某些演員進入稱為「B房」的房間進行性交易。史指相關拍攝及表演實為「掛羊頭賣狗肉」的非法勾當，實質旨在控制他人賣淫。

新界南總區刑事部重案組顧文佳督察稱，按照警方查出的「iSEX PARTY」網上宣傳資料，該公司每個月約有4個拍攝日，並分不同時段設有多場場次拍攝，當中涉及不同演員，觀眾如在「A房」觀賞表演，須繳付約700港元入場費，實際金額則視演員數目作調整。「A房」在同一時段最多有4名演員及2名觀眾，整個表演過程均會被攝下。如觀眾要求到「B房」作性活動，則要視活動內容支付500至3,000港元不等，房內最多有1名演員及1名觀眾，亦不會進行任何拍攝。

顧文佳補充，宣傳資料除向觀眾介紹活動外，亦包含招募演員和工作人員的元素，包括以聲稱可達3萬至5萬港元的月薪吸引人加入成為演員，又以每小時時薪200港元招請工作人員，另標榜任何人如可介紹新演員入職，將可獲得2,000港元介紹費，從而令更多人受騙。

警方表示，4名報案的受害人均無參與過「B房」的性交易，而暫時仍未知道案中涉及的實際受害者數目，至於檢獲證物的內容及數量則待進一步檢驗調查，呼籲受害人或其他人如知道案件詳情，請盡快與警方聯絡。警方提醒市民使用網上社交平台應小心警惕，切勿隨意將個人資料交予陌生人，以免墮入騙財騙色圈套。如在網上發現有人提供工作機會，內容卻強調毋須學歷、工作經驗及技能，亦應提高警覺，如有疑問應報警求助。