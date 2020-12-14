女子涉藏偽鈔潛逃半年落網　終獲撤控惟不依期歸押須囚4月

警方於2018年2月在深水埗大南街一個劏房單位內搜出小量毒品及91張1000港幣偽鈔，屋內其中一名29歲女子雖並非該單位的住客亦沒單位鎖匙，但因偽鈔上有她的指模，遂與屋內男住客雙雙被控管有偽鈔罪。該女子於去年11月棄保潛逃，至今年5月才再度落網。她今日(14日)在區院承認不依期歸押罪，被判監禁4個月；而她否認保管或控制偽製流通紙幣罪，但律政司在審訊中途決定撤控。

現年29歲的被告王若男，被控在2018年2月22日，在深水埗大南街161至163號某劏房單位內，管有91張偽造的1000元港幣鈔票。她另被控於2019年11月4日，在香港身為獲得保釋的人，無合理理由而缺席當天的審訊，未有依法庭指令歸押。庭上透露，被告中六程度，過往曾任職推銷員，有與毒品相關的案底。

控方案情指，2018年2月22日傍晚，警方到深水埗大南街進行掃毒行動，監視到被告走出涉案的劏房單位，遂上前截查她。被告聲稱到上址只是「搵朋友」。

她應警方要求致電叫朋友開門，期間警員察覺被告對話有異，屋內又傳出沖廁聲音，思疑有人想毀滅證據遂撞門入屋。在單位內發現男子楊文龍，小量毒品、吸毒工具及涉案偽鈔。警誡下被告說：「我咩都唔知，我無嘢想講」。警方及後在其中一張偽鈔上，驗出被告及楊的指紋。

法官聽畢警員的證供後，認為控方單憑一張偽鈔上有被告的指紋而提控，辯方「可以有好多方法解釋」，建議控方再索取律政司指示。最終在休庭片刻後，控方決定不提證供起訴。

至於不依期歸押的控罪，法官判被告監禁4個月，惟被告自今年5月再次被捕後收押至今，扣除她收押的時間，她可即時獲釋，但她牽涉另一案件不准保釋，故她仍須還押懲教看管。

而案中的被捕男子楊文龍已承認藏有偽鈔罪，去年10月已被判監禁30個月。