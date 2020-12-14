禁聚及口罩令加辣　食環署周末檢控13名違規食肆負責人

食環署在過去周末向13名涉嫌違反規例的餐飲處所負責人提出檢控。

港府自上周五(11日)就禁聚及口罩令加辣，將定額罰款提升至5000港元。食物環境衞生署與警方於過去周末(12及13日)採取聯合行動，加強巡查全港多區餐飲處所及私營燒烤場，確保該些處所負責人及顧客遵守各項防疫規例及限制，包括禁聚令及口罩令。食環署向13名涉嫌違例的餐飲業務負責人展開檢控程序。

食環署與警方在聯合行動中，合共巡查了452間餐飲處所，另外該署過去2日亦巡查了1,701間餐飲處所。該署向13名餐飲業務負責人展開檢控程序，他們涉嫌違反規例中有關桌子之間的距離或分隔、佩戴口罩、展示「安心出行」場所二維碼的海報等規定。另外，該署自本月12日起，向未有妥善展示「安心出行」場所二維碼的餐飲業務負責人展開檢控程序，當日涉及3宗檢控個案。

該署又指，食環署與警方在本月12日的聯合行動，亦包括巡查在屯門區、北區、元朗區及大埔區合共6個私營燒烤場。聯合行動中，食環署在日間向2名私營燒烤場負責人發出口頭警告，並沒有發現巡查的私營燒烤場在下午6時後營業。