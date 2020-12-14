周梓樂死因研訊　警解鎖電腦　指死者墮樓前發訊到TG群組

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（14日）繼續，負責檢取梓樂物品的警員供稱，他檢獲屬於梓樂的iPhone手機、iPad平板電腦、及MacBook Pro手提電腦，警方只成功把平板電腦和手提電腦解鎖，從中發現梓樂為Telegram群組「飛機佬群 香港國民」及「行街（遲到）」的成員，而梓樂最後一次在上述群組發出訊息的時間為墮樓當日凌晨0時49分。

重案組探員林志強被傳召出庭，庭上先讀出其供詞，他指梓樂出事當日，他奉命到尚德停車場去拍攝現場環境和檢取閉路電視。及後他亦聯絡周家，上門檢取梓樂的個人物品，包括衣物和多項電子產品，即一部iPhone手機、一部iPad平板電腦、一部MacBook Pro手提電腦、及一部桌上電腦。

該些電子產品其後交予網絡安全及科技調查科處理，警方從桌上電腦內找出一組帳戶和密碼，成功解鎖iPad和MacBook Pro。林從iPad內發現，梓樂於11月4日凌晨0時46分在名為「行街（遲到）」的Telegram群組內上傳一張照片，估計是從停車場內朝唐明街及唐俊街方向拍攝。而梓樂最後一個發出的訊息是於凌晨0時49分。至於同樣被解鎖的MacBook Pro，則沒有發現有關證據，另外iPhone未能解鎖成功。

林繼續作供，指他視察停車場環境時，發現停車場2樓和3樓的結構看似相同，然而實際2樓石壆外有一條行人路，3樓石壆外則是2樓行人路的上空，故該處寫有「請勿攀爬」的提醒。

接著庭上播放多段停車場內部的閉路電視紀錄，該些鏡頭不屬於停車場管理公司，而是由房屋署裝置。它們拍攝到停車場各層的側門、以及地下行人出入口的緊急出口，當時側門是被鎖上的，而緊急出口則可使用，其位置亦最接近梓樂出事地點，惟庭上快速播放該支鏡頭的片段，未見有任何人曾於相關時段使用該緊急出口。

最後播放的是早前被裁判官高偉雄稱為「有關鍵發現」的廣明苑鏡頭。根據該閉路電視的時間顯示，凌晨0時46分至48分為衝鋒隊第一小隊經過停車場對出行人路的時段，期間沒有警員進入停車場或向該處發射子彈，同時有消防員向停車場前進。直至凌晨0時51分，停車場2樓有一個相信為梓樂的黑影墮下，但要到凌晨0時56分始有首位途人接近梓樂墮下的位置，庭上透露該閉路電視的時間與實時有約10分鐘的誤差。片段未完，明天將繼續播放。