天寒禁堂食市民留家打邊爐　火鍋店生意跌六成　時裝舖拍烏蠅

第4波疫情肆虐下，政府日前再收緊防疫措施，食肆在晚上6時後禁止堂食，加上香港本周氣溫開始轉涼，市民選擇在家打邊爐。東網記者今午(14日)到旺角街市視察，發現到場選購火鍋材料的市民不算多，而凍肉舖及蔬菜舖生意亦沒有明顯好轉，甚至有所減少；附近的火鍋店情況則更嚴峻，場面冷清，單日生意額大減約60%。寒風亦未有刺激市民添衣意欲，時裝店「成日無開單」，東主大呻今年生意是開業20年以來最差。

旺角街市菜販鍾女士表示，近日因堂食禁令及天氣轉涼，前來選購打邊爐蔬菜的人數比以往多，當中以生菜及菜芯最受歡迎，惟整體人流卻較以往少，故整體生意沒有增加。凍肉檔老闆顏先生則指生意額比以往減少，他表示市民因經濟差，故選購較便宜的肉類，如排骨及急凍雞等，加上打邊爐的市民並沒有想像中多，故整體營業額少了約40%。

至於街市附近的火鍋店情況更為嚴峻，經理盧先生指禁令實施後，店舖的單日生意額更減少了約60%。他續指，打邊爐的市民不多，店舖只有約1%的生意額來自顧客外賣打邊爐；為了減輕成本，火鍋店營業時間只到下午3時半。

有前來選購火鍋材料的市民鄧先生指，禁令使晚餐選擇減少，加上天氣轉凍，故選擇買蔬菜打「健康」邊爐。而另一市民陳女士亦選擇在家打邊爐取代堂食，故前來購買牛肉。但兩位市民均表示不會增加打邊爐次數，只會「間唔中」食一次，亦無考慮外賣打邊爐。

時裝店東主鄧先生指生意不景，「現時市道差至成日無開單」，是開店20多年最差。他又指，對聖誕新年市道不抱期望，現時經濟不景，批發商供貨量較少，變相削減競爭力，加上市民購物慾減低，故入貨亦較謹慎大減7成。

現時網購興起，他所在的商場下午6時以後經已水盡鵝飛，現時主要靠熟客維持生意。店舖貨品約300多港元，現時已減價7折發售，但一天只做約1,000港元生意，店舖月租達四萬港元，還有入貨成本、雜費等，生意難做，他表示年尾租約期滿，希望業主可以減租，讓小店可以繼續生存。