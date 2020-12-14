朱凱廸稱有官派律師聯絡12港人家屬　只部分人或能於農曆新年前回港

12名港人涉嫌於今年8月偷渡往台灣時被廣東省海警截獲，拘留在深圳市鹽田區看守所，至今已經114日。協助12港人的前議員朱凱廸今早（14日）出席電台節目時表示，有部分內地官派律師於上週聯絡家屬，惟律師身份神秘，有人只肯透露姓氏，甚至向家屬稱「你應該知道我是誰」，又有律師指12港人中部分人案情不太嚴重，或能在農曆新年前回港。

朱凱廸表示，家屬感覺內地希望他們低調，有家屬又指官派律師曾表示案情不太嚴重，估計只會判處6或7個月的有期徒刑，但部分「組織者」的後果會較嚴重。朱認為對家屬而言有消息總比沒有消息好，又指由於入境深圳後需隔離14天，故希望當局不會只提前2至3天公布審訊日期，讓家屬有足夠時間到深圳聽審。

對於有家屬表示自己收到被扣押者的第2封家書，內容要求家人代為承認其在港干犯的罪行，朱凱廸表示家屬對此感到愕然，因為12名當事人在內地只涉嫌犯下偷渡罪行，在香港的行為理應與內地完全無關；而根據官派律師的說法，當事人被審問內容包括在香港的行為，故擔心他們會因在香港的案件於內地被審訊，影響日後在港的司法程序。

入境處早前曾表示會將家屬信件轉交12港人，惟朱表示從12港人的來信顯示，他們從來沒有收到家人信件，亦有官派律師表明家屬信件不會交到12港人手上，家屬對特區政府的態度感到不滿和失望。