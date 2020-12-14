貴東樓「下層傳上層」成亨泰樓翻版　袁國勇：抽氣扇及抽油煙機引發

新冠肺炎疫情持續，東頭(二)邨貴東樓15室出現「下層傳上層」的爆發個案，2315室對上住戶須撤離，淪為新疫廈。港大微生物學系講座教授袁國勇今日(15日)到現場視察後表示，是次情況與早前亨泰樓的傳播類似，相信病毒透過抽氣扇及抽油煙機，經空氣飄到其他單位。他稱，由抽氣扇及抽油煙機而引發的傳播是新發現，提醒市民若單位廚房窗與下層廁所窗相近，記得關窗後才開抽油煙機煮食。

袁表示，該大廈15室爆發始於23樓15室，該單位有4名確診病人，其中1人是日出康城地盤群組患者，並傳染給家人。約7至8日後，對上一層的24樓15室亦出現確診個案。袁認為有理由相信病毒由下層傳至上層。

袁指出，由於2315室有4名病人，其單位病毒載量較高，住戶於廁所開抽氣扇後，病毒隨暖空氣向上升，由於窗口位置與上層的廚房窗口相當接近，住戶開廚房抽油煙機時廚房出現負壓，下層出現氣溶膠傳播，病毒微粒抽入屋，令2415室住戶受感染。

袁補充，2315室4名病人的排泄物由糞渠經通風喉上屋頂，及後經北風一吹，發生「擾流效應」，令病毒飄落至2915室。由於15室出現多宗「由下至上」的病例，建議2315室對上單位要撤離入住檢疫中心，直至環保署完成評估及住戶完成病毒檢測證無確診。他又指，專家們推凵2315室以下單位應不受有關傳播影響，暫時則毋須撤離，但晚上仍會為住戶進行抗原測試。

至於該大廈1906室的病例，由於該病人感染源頭不明，袁指，今晚會要求檢測公司到該單位上下兩層的單位檢測，但不會要求檢疫。他又呼籲市民在廁所及開抽氣扇如若聞到異味，應請專業人士檢查喉管，並建議市民每周倒0.5至1公升水到U型渠，而衞生防護中心稍後亦會到有確診個案的單位取樣，包括喉管接駁位、抽氣扇、窗、通氣喉等。