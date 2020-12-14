網傳前眾志3人被送往「再教育營」　警方譴責有人造謠抹黑

有人將前香港眾志3人被囚車押走的片段上載至Twitter，指他們被送往「再教育營」。

已解散的前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥和成員周庭，就去年6月包圍灣仔警察總部一事，於本月2日被押至西九龍法院接受判刑。當日判刑後，3人分別由囚車押離法院，當日有人拍攝該情況，並將片段上載社交媒體Twitter，指他們會被送往「再教育營」。就此，警方今日(14日)發文嚴正澄清相關指控，對於有人造謠抹黑警隊，警方嚴厲譴責。

警方今在Facebook發貼文指，留意到在Twitter流傳一段短片，附以評論指有人從香港被送往「再教育營（re-education camps）」。 警方稱，有關片段顯示的實為3名犯人當日被囚車押解離開西九龍法院的情況。對於有人公開說謊，捏造事實，造謠抹黑香港警隊，警方表示憤慨，並嚴厲譴責此等不負責任的行為。

黃之鋒（24歲）、林朗彥（26歲）及周庭（24歲）就去年6月21日灣仔警總被包圍一事，早前分別承認煽惑、組織或參與未經批准的集結等罪，本月2日接受判刑。其中承認煽惑及組織未經批准集結兩罪的黃之鋒，被指扮演領導者角色，判監禁13個半月；承認煽惑罪的林朗彥則被判監7個月；承認煽惑及參與未經批准集結兩罪的周庭，則被判監10個月。