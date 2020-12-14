無家者遭清走家當向康文署索償　小額庭要求出示單據

去年12月21日，深水埗通州街公園無家者遭警方驅趕，家當被康樂及文化事務署當垃圾丟掉，並無於事前24小時通知。香港社區組織協會聯同12位無家者早前入稟小額錢債審裁處，向政府索取賠償。案件今（14日）再提訊時，審裁官要求無家者提供計算賠償的證明，惟無家者表示不會保存家當的收據。審裁官強調小額庭重視客觀評估，並將案件押後至明年5月27日再訊，等待雙方準備證人供詞及回應。

申索人為12位無家者，年齡介乎37至66歲，並由社協幹事吳衛東代表；被告人為律政司司長。索償費用介乎2200港元至13,290港元之間，損失物品包括衣物、輪椅、回鄉證、現金等。

申索人指稱，警方當天以滅罪為由，驅趕無家者離開露宿位置，康文署則準備一架垃圾貨車及6個大型手推垃圾車，清走他們的個人物品，雖然康文署聲稱會把無家者物品存放在垃圾站3日，但無家者當晚嘗試取回家當時，發現物品已弄濕、被胡亂擺放，根本無法找回。

審裁官表示，申索人尚未交妥文件，要求他們交出計算賠償的證明，惟社協代表回應無家者的物品多數取自家中，故一般不會保存收據。但審裁官強調民事索償重視客觀證據，不能優待任何一方。