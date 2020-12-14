港版N號房：月薪3至5萬誘「演員」加盟　實際操控他人賣淫

警方偵破港版「N號房」事件，拘捕7名涉案人士。警方表示，涉事的製作公司於兩年前始成立，且無任何登記或註冊。該公司分工精細，員工分別負責招聘、財務安排及拍攝支援，又聲稱可支付3萬至5萬港元優厚月薪，利誘新「演員」加盟，實際操控他人賣淫。另一方面，該公司以「A房」及「B房」作賣點，讓客人先觀賞男同性戀者真人表演，再可加錢進行性交易，招攬有經濟能力的觀眾。

新界南總區刑事部重案組史廣鴻總督察指出，涉事的「iSEX PARTY」公司自稱2018年成立，為專拍男同性戀色情電影的本地製作公司，根據警方分析，其員工分工可劃成招聘、財務安排及拍攝支援3大範疇，而工作亦可分為前期及後期工序。

史解釋，前期工序主要圍繞男同性戀社交平台的工作，當中有3個方向。第1是用金錢利益招攬年輕受害人，誘使他們在網上簽署所謂的演員合同，從而獲取受害人寶貴的個人資料，以便日後更容易進行操控；第2是招募志同道合的工作者，他們均有受薪，為拍攝及表演活動處理雜項工作，例如安排道具和掌控攝影機拍攝；第3是招徠有經濟能力的好此道者，向他們宣傳現場真人表演，以及選取表演者進行性交易等付費節目。

前期工作完成後，該公司會選定日子訂酒店，然後工作人員按日程與受害人在酒店大堂會合，再登上房間從事相關工作。其中一間房被稱為「A房」，演員會作出一系列指定的色情表演，按合約所指每人每小時可獲1,000港元薪金，期間有工作人員作網上直播或錄影，另有觀眾現場觀看，並可付費指定某些演員進入稱為「B房」的房間進行性交易。史指相關拍攝及表演實為「掛羊頭賣狗肉」的非法勾當，實質旨在控制他人賣淫。

新界南總區刑事部重案組顧文佳督察則稱，按照警方查出的「iSEX PARTY」網上宣傳資料，該公司每個月約有4個拍攝日，並分不同時段設有多場場次拍攝，當中涉及不同演員，觀眾如在「A房」觀賞表演，須繳付約700港元入場費，實際金額則視演員數目作調整。「A房」同一時段最多有4名演員及2名觀眾，整個表演過程均會被攝下。如觀眾要求到「B房」作性活動，則要視活動內容支付500至3,000港元不等，房內最多有1名演員及1名觀眾，亦不會進行任何拍攝。

顧文佳補充，宣傳資料除向觀眾介紹活動外，亦包含招募演員和工作人員的元素，包括以聲稱可達3萬至5萬港元的月薪吸引人加入成為演員，又以時薪200港元招請工作人員，另標榜任何人如可介紹新演員入職，將可獲得2,000港元介紹費，從而令更多人受騙。