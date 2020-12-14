政Whats噏：許智峯流亡仍獲區議員薪酬　徐英偉稱正參考法律意見

身兼中西區區議員嘅立法會前議員許智峯本月初棄保潛逃、流亡英國，未知幾時返港，外界關注佢會否仍獲發區議員薪酬及津貼。民政事務局局長徐英偉今日（14日）喺網上節目上就被批評，喺處理有關問題時太被動，最後佢死撐話就呢件事正檢視有關程序及參考法律意見。民政事務總署就話需要檢視向許發放酬津嘅安排，確保公帑妥善運用及符合有關指引。

根據《區議會條例》第24條(5)，如區議員連續4個月無出席會議，而又無喺限期前取得區議會同意，則會喪失餘下任期中擔任議員嘅資格。而許智峯下次需要出席嘅區議會會議將於明年1月召開，換言之，佢或最遲於明年5月先會自動失去議席。以區議員每月酬金33,950港元計算，許喺缺席會議下或仍可獲支薪5個月嘅薪酬、即近17萬港元。

徐英偉今日出席由議員李慧琼主持嘅網上節目時，被問到許嘅區議員薪酬爭議。徐話自己都好關注事件，亦曾呼籲對方返香港講清楚。見到呢個回應，李明顯唔收貨，話許擺明離開咗香港，質疑喺呼籲對方返嚟之外，會否作更主動嘅跟進，仲話好多網民都要求局方停止向「走佬」區議員發放薪酬。

民政總署回覆本報查詢時話，署方制定咗《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》，為區議員提供明確守則。所有區議員均須遵從，以確保公帑得以善用。區議員使用公帑時，亦須遵守公開、公平和問責嘅原則。所有申領嘅開支償還款額必須用以支付執行區議會職務。