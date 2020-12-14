立會研究指海外多個地區推消費劵　議員認為可短暫刺激經濟

新冠肺炎疫情肆虐，令全球各行各業和經濟大受打擊，對於海外不少地區推出消費券刺激消費。有議員批評政府的抗疫工作沒有協調和統籌，又指從消費和刺激角度來說，政府早前全民派發一萬港元未必達到預期效果，認為發行消費券能短暫帶動刺激經濟，但長遠而言仍需要盡快通關。

立法會今(14日)發表「2019冠狀病毒病帶來的挑戰及經濟影響」的《研究簡報》，當中提及政府先後推出3輪紓困措施，動用約1,915億港元，又指早前香港旅遊發展局曾推出有刺激零售及餐飲商戶的措施，讓消費滿指定金額的市民提供免費參加本地遊的機會；研究簡報亦提及海外地方為重創經濟而採取的對策，包括新加坡、南韓、台灣等推出消費券挽救經濟、新加坡和瑞典等地將部分失業人士重新調配工作等等，認為優惠措施雖屬暫時性質，但受商戶和市民歡迎，建議在構思時可參考。

旅遊界議員姚思榮指現時只有1%至2%的人入境本港，旅遊業幾乎停頓，認為政府應刺激內消費。他指政府雖然曾向全民派發一萬港元，但不少市民會選擇儲起，在刺激經濟和消費角度未必達到預期效果，認為在需要刺激經濟的情況下，發行消費券屬可行做法，但認為屬短暫和有限措施，長遠而言應需要盡快通關。

議員柯創盛認為在疫情情況嚴峻下，經濟差是預期內會發生的事，政府應要精準地構思政策解決問題，例如落實失業緩助金，又直斥政府在抗疫工作上沒有協調和統籌。他認為，如政府決定推行消費券，需要清楚了解推行後的後果，應公平公正地推行，不要好心做壞事。