政Whats噏：促設失業援助金　何啟明：政府系統打完疫苗都未整到

本港最新失業率高達6.4%，失業大軍直逼25.7萬人，創近17年以來新高，政府講明唔會有第3輪保就業計劃，遲下肯定會推高失業率。其實坊間強烈要求政府設立一個有別於綜援、且具針對性嘅短期失業援助金制度，但政府就「企硬」唔做，由勞工界出身嘅勞工及福利局副局長何啟明日前被追問幾時搞失業援助金時，佢竟然話：「我諗以政府依家嘅系統想整佢出嚟，可能打完疫苗都未整到。」言下之意，即係賴政府做嘢慢，叫大家唔使諗喇！

疫情肆虐近1年，唔少行業頂唔順，倒閉裁員。工聯會九龍東總幹事鄧家彪(阿彪)早前就搵咗啟明喺網上論壇講《施政報告》嘅勞福政策。之但係今份報告甫發布，已經被狠批內容冇新意兼炒冷飯。阿彪就講明唔收貨，冇失業援助金之外，對就業支援仲明顯不足，話希望可以喺下年3月、財政預算案出爐前有多啲好消息喎。雖然啟明就話歡迎大家提意見，但即刻畀阿彪寸佢「好簡單，就係設失業金制度喇」，啟明被窒到口啞啞。

被問到政府幾時先肯設立失業援助金，啟明就死撐失業金都係治標唔治本，又賴政府手腳慢，想整套系統出嚟，可能打完疫苗都未整到喎。佢就反建議失業大軍轉行，指依家仲有好多行業缺人，之但係被問到依家仲有咩行業等人手時，佢就只係數得出安老行業，仲話「咁依家冇嘢做都頂住先啦」。

呢番說話令人覺得佢有啲闊佬懶理喎，莫非做咗官真係離地啲？再講，按之前專家估計全民接種疫苗要用2年時間，照咁講啟明咪即係話個失業金系統整2年都搞唔掂囉，但係呢屆政府任期得返年幾，到時佢仲有冇得留低都唔知喇！

當日啟明唔做議員入咗「熱廚房」，外界同佢所屬嘅工聯會都希望佢喺政府入面爭取多啲勞工權益，但事實上係好多人鬧佢乜都做唔到，仲好似畀政府同化咗一樣，對打工仔嘅苦況視而不見，就連工聯榮譽會長陳婉嫻都鬧佢做咗副局冇用，只係當局嘅「跑腿」呀！劣評如潮，唔知佢有冇後悔呢？