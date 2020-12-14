港台《鏗鏘集》偏幫違法假難民　議員轟內容偏頗　

曾有獲發行街紙的免遣返聲請人，因犯罪再度被羈留。

假難民滯港問題嚴重，破壞本港治安更耗用公帑。不過，香港電台的電視節目《鏗鏘集》昨晚播出在屯門青山灣入境事務中心內，聲稱入境處人員以言語及肢體暴力，或其他不人道方式對待被羈留人士，質疑入境處決定羈留的合法性。據了解，該節目的內容涉失實和不公正，漠視部分被羈留人士可能對香港社會構成嚴重治安風險。有議員批評港台節目內容一向被質疑有偏頗，而且設有既定立場，不少假難民犯案纍纍，所以必須予以羈留安排，才能確保假難民不會擾亂治安和保障市民安全。

香港電台昨晚播放的《鏗鏘集》，講述「屯門青山灣入境事務中心」處理羈留非法入境、違反逗留條件，或尋求政治庇護的免遣返聲請人士時，會安排有自殘傾向或情緒不穩的人士進入保護室，然後脫光他們的衣服，致全身赤裸，期間會派發一塊成人紙尿片處理如廁需要。

節目報道中所指的保護室，乃現時設於中心的兩間用作短暫收容有自殘傾向或情緒不穩人士的保護室。中心人員只會根據當值醫生之建議，才安排被羈留人士在保護室內接受進一步醫學觀察和提供適切診治，並會安排合適衣着予相關人士。基於保護及保安等理由，保護室內沒有配置獨立廁所。被收容於保護室的被羈留人士，在一般情況下，他們可通知中心職員安排使用保護室外的洗手間。若情況特殊，職員會根據當值醫生的建議，提供便盆或其他個人衞生用品給予他們使用。

此外，被羈留人士可要求與律師會面或接受公務探訪，但入境處近月亦應個別立法會議員的要求，在不影響中心運作的情況下，多次安排被羈留人士與立法會議員會面。若任何人士在羈留期間受到不合理對待，可向申訴專員、到訪的太平紳士或入境處作出投訴，有關投訴會按既定程序嚴肅處理。

根據《入境（被羈留者的待遇）令》的相關規定，以確保所有被羈留人士均獲得妥善待遇。該中心的醫療服務由一所獨立的認可醫療機構提供，中心的當值醫生均是香港醫務委員會根據《醫生註冊條例》正式註冊的合資格醫生，並一直嚴格按照香港醫務委員會有關的香港註冊醫生專業守則及其專業知識，為被羈留人士提供適切的醫療服務，包括處方所需的藥物。

議員葛珮帆指，青山灣入境事務中心並非長期羈留有關人士的地方，但因不少假難民犯案纍纍，所以必須予以羈留安排，才得以確保有關人士不會擾亂治安和保障市民安全；而且不少假難民被羈留或監禁後，獲行街紙後卻又再犯案，就應該再度羈留，甚至加重刑期。她又提到，之前曾到該中心視察，未見到有人只穿尿片，但近年該中心處理不少假難民經常聯群結黨鬧事的行為，令人員工作環境更相對危險，故此作特別羈留亦是避免他們傷害到自己和他人。

葛續指，港府每年耗資十多億處理假難民問題，「但明顯係倒錢落海，明明知道他們是假難民，但仍然用公帑給他們，讓其在港作奸犯科，濫用法援和司法覆核，以換取長期在港的機會。」她指出，歷年耗用60億去維持他們在港的需要，「這樣多公帑，若集中做社會福利總比用於他們身上，其實對他們已經好仁慈，但對市民殘忍。」