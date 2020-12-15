美國大選：拜登獲過半選舉人票確定勝選　成為候任總統

美國大選投票日結束一個多月，50州及首都華盛頓的選舉人團當地時間周一（14日）召開會議，投下選舉人票決定正副總統人選。據美媒報道的最新情況，拜登已獲302張選舉人票，超過270票的當選門檻成候任總統；而特朗普目前暫得232票。

選舉人團投票結果將送至華府，於明年1月6日由國會計算。待結果確認後，新總統將會在1月20日中午就任。根據美國聯邦憲法，並未要求選舉人投給在自己州獲勝的候選人。但州法有罰金等方式懲罰沒有依普選結果投票的選舉人；聯邦最高法院今年7月已裁決這些失信選舉人相關法律合憲。

另多個關鍵搖擺州份，包括內華達、亞利桑那、賓夕法尼亞及威斯康辛等的選舉人，都按普選結果投票給拜登，其中威斯康辛州在投票前1小時，州最高法院拒絕特朗普陣營提出推翻選舉結果的訴訟。

美國選舉訂在11月第一個周一過後的首個周二舉行。按照法律，選舉人團會議則訂在12月第2個周三過後的首個周一進行，讓各州有足夠時間解決選舉日投票結果的紛爭。

此前，德州提出禁止密歇根州、威斯康辛州、賓夕凡尼亞州和喬治亞州選舉人投票的訴訟，包括特朗普、126名共和黨籍國會議員、10多名共和黨籍州檢察長，亦加入支持提告。但聯邦最高法院上周五（11日）駁回訴訟，指德州無權就其他州的選舉規定和法律提告，這代表本案已成定局。

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