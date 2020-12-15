貴東樓23樓對上15室住戶　凌晨完成撤離

新冠肺炎在社區爆發，九龍城東頭（二）邨貴東樓截至昨日（14日）累計錄得9宗確診，涉及6個中層單位，港大微生物學系講座教授袁國勇昨到場視察後表示，該大廈23樓及以上樓層「15」室的住戶須撤離。

須送往隔離的貴東樓住客昨晚10時許開始，陸續由衞生署人員安排登上政府車輛，至今日（15日）凌晨1時許完成撤離。據悉隔離人士會被送到荃灣絲麗酒店。衞生防護中心昨日亦稱，貴東樓全幢住戶亦須接受強制檢測。政府亦要求任何在11月22日至昨日期間，曾身處貴東樓超過兩小時的人士強制檢測。

貴東樓9宗確診個案，包括有3個單位屬不同樓層的15室；其中最大爆疫單位在23樓，涉及日出康城群組，共有4人中招，由於4人病毒載毒量大，導致24樓及29樓15室均有人染疫；另有2個單位同層及1個涉及源頭不明個案中層單位。

袁國勇初步推斷，貴東樓2315室家庭使用熱水洗澡時，暖空氣上升經抽氣扇離開單位，而上層2415室的廚房窗口鄰近下層廁所抽氣扇位置，該戶煮食時使用抽油煙機及開窗，致室內形成負氣壓，病毒經氣融膠進入單位。至於2915室則疑是鄰近天台，經繞流效應將2315室的病毒吹回室內。