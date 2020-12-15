《東方》助覓地紓房困　政府懶理硬推填海

香港寸金尺土，住屋及土地問題是市民最關注的核心，上月發表的《施政報告》提出計劃於未來10年動用330公頃土地興建逾31萬個公營房屋單位，惟東方報業集團（下稱東方）今年初動用人力物力，搜集資料並往現場航拍視察，找出港九新界「大把地用」，當中多幅可發展的棕地卻未納入10年計劃當中，而空置工廈及工業邨內閒置土地亦可作發展，政府不必一意孤行發展「明日大嶼」計劃。

對比起填海，相對平坦、易發展的棕地有助解決房屋問題，而且新界棕地潛在問題甚多，政府拖延發展棕地，變相只是縱容非法作業污染新界鄉郊。有團體估計，新界有1,023公頃棕地未納入發展，單是橫台山及坪輋已有逾140公頃；環團亦指發展約400公頃棕地，估算只需333億元造價，已可興建約14萬個公營單位。不過，施政報告中提及的土地供應主要來自東涌填海、古洞北、粉嶺北和洪水橋等新發展區的農地和棕地，未來10年覓地總面積更只是佔團體估計的三成。

此外，港府可重整及善用工業區和工業邨土地改成房屋用途，不少位處市區的舊式工廈，如葵涌、長沙灣及新蒲崗等工業區已非從事工業用途，全港工廈空置總面積近103萬平方米；三大工業邨閒置用地及廠房亦有逾195,000平方米；加上本港有約一萬幢50年樓齡或以上的舊樓，估計至2046年有關數目高近3萬幢，不少舊區，如土瓜灣、紅磡及何文田等舊樓林立，加快重建有助解決房屋問題。