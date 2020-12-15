天台屋易燃阻逃生　亂駁渠污染

香港一屋難求，不少市民居於劏房，工廠大廈僭建及天台屋問題屢見不鮮。有專家直言，天台屋具備一定危險性，包括火警風險、樓宇結構風險及環境污染等問題，嚴重可致死傷，認為政府應盡早正視有關問題。

資深測量師何鉅業表示，從圖片可見位於金富工業大廈的天台屋規模相當大，而且顏色一致，反映有關天台屋具規模，認為政府需跟進問題。他直言，除非經特別申請，大多天台屋並不符合住宅用途，亦不設有防火間隔或防火功能，若不幸發生火警，相信天台屋的外牆及組件容易被燒毀，火警甚至會波及鄰里，危害住客性命。另外，由於天台屋霸佔原有的天台空間，有機會阻擋住戶逃生路線及居民避火的空間，大大增加消防救援的風險。

至於結構方面，他認為即使天台屋短時間內並不會對樓宇造成倒塌的風險，但詳細情況仍需為樓宇進行承重能力的評估。而且部分天台屋為組合屋，在安裝上並不牢固，當面對超級颱風時，有機會被吹倒甚至「吹落街」。

何又說，因天台屋為僭建，其渠道及水喉接駁未必符合原有大廈的規定，部分住戶為求方便，更將污水渠接駁至雨水渠，增加大廈衞生風險。他認為，在目前疫情蔓延的情況下，此更會導致人心惶惶，政府應竭力避免天台屋的存在。