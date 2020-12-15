東方日報A1：工廈天台僭建貨櫃屋　隨時冧樓一鑊熟

公屋輪候時間創下近20年以來的高峰，市民上樓無期，天台僭建屋應運而生，有價有市。葵涌一幢工廈有人在光天化日下，明目張膽把4個貨櫃屋吊到天台，貨櫃屋內廁所、抽氣扇等齊備，間隔非常精緻，隨時可以入住。後知後覺的屋宇署在本報踢爆事件後，才發出清拆令，4個非法僭建的貨櫃屋在兩個月後終完成清拆，免卻人為災難。按當區天台屋市價，約200呎的單位月租至少6,000元，換言之出租4個貨櫃屋即可月賺至少2.4萬元，收入豐厚。有議員直斥屋宇署在打擊僭建惡行上執法不力，如同縱容涉事者，要求當局加強執法。

公營房屋嚴重不足，一般申請平均輪候時間高達5.6年，長者一人申請者平均輪候時間亦長達3.3年。有人看準商機，利用大型起重機將4個貨櫃屋吊到葵涌打磚坪街金富工業大廈天台，貨櫃屋整齊並排在天台上，公然違法的行為非常誇張。

目擊整個過程的街坊林先生向本報表示，相關貨櫃屋底部設有喉管，相信是要接駁污水喉建廁所。本報記者曾到現場視察，天台屋約200呎，屋內間隔精緻企理，窗戶上已安裝抽氣扇，亦疑似預留了位置擺放冷氣機，內裏亦有洗手間，雖然暫未有傢俬，但整個間隔已與過渡性房屋間隔無異，只尚未接駁污水喉和電線，懷疑準備作出租之用。

本報查冊發現頂樓和天台業權，由喜躍發展有限公司在2005年購入。記者走到頂層13樓，從大門走進，該層被分間成至少20多個辦公室，惟所有公司均拒絕受訪，記者亦未能接觸到業主。至昨日，本報記者再度前往事發工廈視察，發現有關貨櫃屋已清拆。據鄰座工廈保安員指，周日（13日）有人利用吊臂車運走4個貨櫃屋。

根據土地註冊處文件，金富工業大廈在1977年落成，樓齡已達43年，外貌相當殘舊，天台僭建4個龐大的貨櫃屋，或會嚴重影響其樓宇結構。本報翻閱涉事工廈圖則，4個貨櫃屋安置的地方是一片空地，業主從未向屋宇署遞交圖則申請加建，明顯是違法僭建。屋宇署在接獲本報查詢後，派員實地視察，確認4間貨櫃屋屬違例僭建物，隨即發出清拆令，要求業主在30日內將違例加設物拆卸。

僭建和「劏房」工廈過往已釀成多次火災，不乏人命傷亡。議員柯創盛形容，涉事者把非法僭建物吊上舊式工廈，如同「無王管」，直言是不能接受，擔心一旦發生火警或其他意外，住客或租戶或會白白斷送生命。他直斥，屋宇署在僭建和劏房問題上執法不力，諷刺是「龜兔賽跑」、「蜻蜓點水」，等同縱容相關惡行，置租戶性命於不顧，促請當局加強執法和監管。

綜觀葵青區工廈林立，與住宅接近，工廈劏房問題隨處可見，成為基層市民另一住屋出路。有地產經紀透露，該區約百呎劏房單位月租也要5,000元，反映相當「渴市」。

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉指，工廈集中在葵青及觀塘等地區，而當區工廈與民居相近，導致工廈劏房及工廈天台屋的情況非常普及。他稱不少居住在工廈劏房的居民都為基層，部分更正在輪候進入臨時庇護中心，收入相當微薄，無從選擇下只能蝸居在劏房。他續指，工廈劏房與同區其他劏房的租金相若，惟其面積相對較大，而且部分工廈樓底較高，令住戶感覺較寬敞，故成為不少住戶的選擇。他表示，目前約百多呎的工廈單位月租亦需要約4,000至5,000元，而其過往接觸的市民大多屬基層，即使明知工廈劏房未必符合防火條例等安全措施，仍在「冇得揀」的情況下入住該類劏房。