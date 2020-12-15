何志平專欄：就是繫鈴人

今年美國總統大選有3個重要的日子：11月3日為全國「普選」投票日，是「間接選舉」；12月14日為各州選舉人團投票日，536人在各自的州議會裏直接投票選總統，是真正的直選；2021年1月6日，是新一屆參議院眾議院的聯席會議，確認12月14日選舉人團的投票結果，下屆美國總統也就在那天確認及正式宣布，之後就不管敗方認輸與否，權力交接過渡便如憲進行，到1月20日中午總統宣誓就職，這場選舉便最後落幕了。

今天又接到美國休斯頓的老朋友「邁斯達」（假名）教授的通訊，緊張的告訴我最新發展情況。

邁斯達興奮的說：「還記得跟你說過要當心『餘震』嗎？特朗普的伎倆層出不窮，開始時打的是郵寄選票的收點程序和合法性，繼而是搖擺州的選票點算的混亂和監票管理，再而是法律訴訟選票作弊，官司直打到聯邦最高法院，跟着是在12月8日『安全港日期』前，誘導一些搖擺州的共和黨州議員另起爐灶，不要理會該州的普選結果，委任共和黨的選舉人團名單。所有舉動措施皆不得逞。現在是臨近尾聲的最後兩招之一，就是12月14日選舉人團投票，看看有多少個『不忠誠』的投票人出現！那就是選舉人團裏有人不按該州普選的結果而投票給在該州敗了的特朗普。歷屆選舉都有『不忠誠選舉人』的出現，都是零星的幾人，妨礙不了大選結果。且看今次的結果如何？」

我追問着：「一般估計特朗普這次也是徒勞無功的多！那你說他還有最後的一招重擊，是指2021年1月6日的國會認證嗎？」

邁斯達說：「對啊！該次參眾兩院的聯席會議，憲法上指定是由當時的副總統擔任主席的，那就是彭斯！特朗普最後的一着只有動員共和黨在兩院的力量，利用這兩個月來不斷操作這次選舉制度安排舞弊不公的課題，製造了嚴重疑惑和不信任的氣氛，都是為在1月6日造勢，發動兩院啟動應急選舉辦法，由國會內50個州每州一票的選出總統來！你知道嗎？很多人都看穿了特朗普的用心，是製造疑團，給國會內死硬派的支持者一個很好的理由，推翻選舉人團的投票結果，或淘汰否決那些搖擺州有爭議的選舉人票，以阻止拜登獲得選舉所需的269張選舉人票，並將最終的總統選舉權推入眾議院。這在美國歷史上曾發生過兩次。在1800年，選舉人團投票以平局告終，國會選了傑佛遜為總統。又在1825年，國會選擇了亞當斯為總統，而不是贏得大眾普選票最多的傑佛遜！你看2021年可會是第3次由國會操刀選總統嗎？」

真的是匪夷所思！我繼續的問：「特朗普的策略不是為着每個州的翻盤點票，而是挑戰整個選舉系統的安全性及可信性，那是非常嚴重的指控啊！」

老朋友輕鬆的回答：「最近讀了一份年前卡內基梅隆大學的研究報告，指在1946年至2000年之間，美國干預他國選舉案件超過80宗，大多數都是秘密進行的，包括秘密向親美政黨或候選人的競選活動提供資金、團隊訓練、策略援助和指導、情報提供、宣傳媒體上的配合協作、發動第三者抹黑對方，例如發報虛假破壞性的訊息，或在選舉日之前增加外國援助或其他聲援支持，通過中情局當地的特工，或代理人，或明或暗的進行。目的是扶持親美派系登台，及打擊和扳下反美集團。如果選舉操控不了，便發動政變和軍隊叛變！冷戰之後，2000年起，更在各國開展了更低成本的顏色革命！席捲東歐、北非、中東甚至亞洲東方，香港也首當其衝呢！選舉操控，推翻政權，這是美國人的看家本領，是大殺傷力武器啊！」

我從夢中驚醒：「難怪特朗普團隊那麼肯定的指控這次美國總統選舉被操控舞弊！他就是繫鈴人！這次是自食其果了吧！香港人有句俗語說，『出來行，是要還的啊！』」