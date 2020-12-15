探射燈：酒店賓館禁聚　業內難執行

政府早前公布將《旅館業條例》下所指的旅館（包括酒店及賓館）納入為第599F章下的表列處所，限制處所內人數不得多於4人，同住家庭除外。規例列明酒店須登記訪客資料，並須執行一系列防疫措施，但業內人士指執行有難度。

近月多名確診者涉及Staycation或酒店群組，如有27歲紮鐵工曾於潛伏期內與8名朋友到西九龍一間酒店參加生日派對；另一名26歲確診女子曾偕7名友人到梅窩銀鑛灣Staycation，群組累計7人染疫，更出現三代傳播。

香港酒店工會主席徐考澧指，酒店現時人手減少，職員勸喻住客不要在房間開派對及進行多於4人的聚集，不但沒有作用，反而會增加職員工作量，對防疫幫助不大。他認為當局實施禁聚令後，應派員定期巡查及執法以加強阻嚇力；他並促政府補助酒店從業員渡過難關。

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成則指，大部分賓館均為小本經營，加上生意差，人手大減，部分老闆需兼任前枱和執房，甚至「一個人睇幾間賓館」，難以騰空人手為房客量度體溫、登記資料等行政工作，難以具體執行防疫措施。