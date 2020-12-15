探射燈：工廈民宿無買第三者保險　出事難索償

全港有近1500幢工業大廈，由於單位面積寬敞，租金呎價一般較商廈和地舖便宜，吸引不同類型業務進駐，由食肆、零售店、派對場所，甚至劏房。然而，大部分工廈地契訂明地段只准作工業或倉庫用途，擅自更改用途有機會違反地契。

東網揭發大角咀及觀塘都有工廈單位涉嫌改裝無牌旅館，在網上共享住宿平台出租。地政總署回覆指，大角咀的工廈地契訂明只可作工業用途，九龍西區地政處並無向該地段發出豁免書或更改土地契約用途條款；而觀塘的工廈地契訂明，只可作工業及／或貨倉用途。除某一單位獲發豁免書容許作工廠食堂外，上述地段現時並沒有其他豁免書或文件更改契約的用途條款。如發現有單位被用作賓館，地政處會採取契約執行行動。

執業大律師陸偉雄指，由於無牌旅館理論上無法購買第三者保險，一旦發生意外，住客沒有保障。「即使住客向經營者索償，亦都未必賠足。」陸解釋，法律上，住客亦有分擔責任，入住前理應了解處所是否持牌旅館，不能將所有責任推諉到經營者身上，賠償金額會因應分擔責任有所扣減；而如果經營者無力償還，住客未必能討回全數賠償。