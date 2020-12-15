探射燈：工廈民宿防疫漏洞　違契經營政府縱容

本地「住宿度假」（staycation）成消遣新趨勢，不少人在酒店房間開派對致多個感染群組，政府宣布將4人禁聚令延伸至酒店房間；惟網上共享住宿平台上的無牌旅館卻不受規管。東網發現有不少民宿棲身工廈內，涉嫌經營無牌旅館，違反地契或大廈公契條款，更淪防疫漏洞。有議員指，過往法例要求須有房客和收據佐證才能作出起訴，期望旅館業修訂條例生效後，不法情況有所收斂。

東網記者佯裝顧客，在網上共享住宿平台租用位於大角咀的民宿，索價每晚近400元，另收服務費。期間負責人全程冇現身，出發前數天透過訊息發送地址和入住程序。該民宿位於一幢重建工廈，門口不設體溫探測器，保安員為訪客以智能卡掃描升降機的感應器至相關樓層，到單位大門輸入密碼便可進入。單位面積約500平方呎，設有雙人床、衞浴設施，又配備電視、遊戲機等。

同層部分單位門外貼有公司名稱；有單位傳來狗吠聲；亦有單位外放有鞋和茶几。大廈對面有地盤，附近又有不少車房、五金店等，路上擺有鋼材和易燃物品，亦有污水排出，環境並不理想。

「單位前身是工業貨倉。」觀塘巧明街一幢工廈亦有出租民宿單位，負責人坦言日間頗為嘈雜，每晚房價約為300元。不少留宿住客大吐苦水，大部分指洗手間位處單位外，更是「濕廁」，非常不便；又有指冷氣滴水嚴重，房間衞生有待改善。有關工廈其中3層改建為劏房或辦公室，其中一層每個房間均裝設密碼鎖；另一層走廊放置木櫃、電腦椅等，而大廈內多間迷你倉，後樓梯又有雜物，一旦發生火警，隨時「一鑊熟」。

旅遊界議員姚思榮認為，以民宿形式招攬旅客的情況一直存在，即使民政總署「放蛇」多次，只有少數成功起訴。12月初《2020年旅館業（修訂）條例》生效，執法人員可進入處所搜證，環境證供亦可成為檢控依據，無牌旅館負責人須負上刑責，期望不法情況有所收斂。

民政事務總署證實，以上兩個地點並沒獲發有效的旅館牌照。今年首11個月，署方涉及無牌經營旅館共巡查8555次，並作74宗檢控。