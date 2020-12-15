Dr.東：感染流感易有黃痰鼻涕　花茶配合穴位按摩增強抵抗力

近日寒風來襲，市民稍有不慎易著涼，更可能感染流感。有註冊中醫師指，流感常見於春冬兩季，主要因人體感受時行疫毒，引起肺衞功能失調，患者症狀一般較重，且具較強傳染力。市民可透過穴位按摩及飲用花茶增強抵抗力及紓緩症狀。

流感全名為「流行性感冒」，是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，屬中醫「時行感冒」範疇。基督教聯合那打素社康服務—富亨社區健康中心註冊中醫師李樂詩表示，時行感冒是人體感受時行疫毒，引起肺衞功能失調，出現一系列肺系及衞表的症狀，且症狀較重，例如會感到非常疲倦、高燒至攝氏39度或以上、全身肌肉痛及頭痛等。

普通感冒及流感症狀相似，一般人不易辨別。李解釋，兩者均屬中醫外感範疇，主要是病邪從口鼻或皮毛而入，且往往在體質較弱或正氣不足的人身上發病，但普通感冒一年四季均可發生，並以肺衞症狀為主症，如鼻塞、流鼻涕、噴嚏、咳嗽等，病情亦往往較輕。流感雖病徵雖類似普通感冒，但病情發展快，且可能會合併其他全身症狀，如嘔吐、腹瀉等。

出現感冒病徵後，部分人會選擇到涼茶舖飲用「感冒茶」。惟李提到，流感病徵多見偏熱的症徵，例如高燒、咽喉腫痛、黃痰及黃鼻涕等。雖涼茶一般是使用寒涼性質的中藥組成，但未必夠藥力用作治療流感。她續指，治療上亦要考慮患者的體質及其他伴隨的症狀，如患者體質是偏熱，涼茶可幫助舒緩部分症狀，但如患者體質偏寒，服用涼茶可能反而令病情受拖延。

李憶述，有一名三歲女童疑於上課時染病，初起時咽痛、咳嗽、有少量痰等，翌日起床出現鼻塞及黃稠鼻涕，發燒至攝氏39度。患者服用西藥退燒藥後到中醫診所求診，醫師處方中藥「銀翹散加味」，並叮囑家長為患者以暖水洗澡以降體溫，如體溫再升高，可服用退燒藥並相隔兩小時再服中藥。結果患者服用中藥後兩日已退燒，再服兩日後基本症狀消除。

「中醫推介預防感冒的茶療」

●蘇葉生薑茶

●材料：紫蘇葉6克、生薑3片

●製法：將材料洗淨，加清水兩碗，大火煮沸後轉細火兩分鐘，即熄火倒出，放暖後飲用，每日兩次。

●注意：適用於風寒外感，通常見怕風、痰涕清或白。

●桑葉菊花飲

●材料：桑葉6克、菊花6克

●製法：將材料洗淨，加清水兩至三碗，水位覆蓋藥面，大火煮沸後轉細火兩分鐘，即熄火倒出，放暖後飲用，每日兩次。

●注意：適用於風熱外感，通常見怕熱口乾、喉嚨腫痛、痰涕黃。

「穴位按摩防流感」

●風池穴

●位置：在頸後枕骨下緣，距離耳朵後部約兩個手指寬的凹陷處。

●按摩方法：兩手拇指點住風池穴，用指頭用力揉動數十次，可預防感冒。

●大稚穴

●位置：頸後正中，一個較大的骨頭（即第七頸椎棘突）突起的下緣。

●按摩方法：用一手食指及中指用力按住大椎穴，揉動數十次，有預防和治療感冒的作用。

●迎香穴

●位置：鼻翼外緣中點旁鼻唇溝中凹陷處。

●按摩方法：以中指按穴位，慢慢揉動數十次，有收鼻水及通鼻塞的作用。

●足三里穴

●位置：小腿外側，外膝眼下3寸（約4指平排距離）

●按摩方法：以拇指按穴位，慢慢揉動數十次，再用另一隻手點揉另一側，具強身健體之效。

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