斥有人惡意造謠　政府指採購新冠疫苗已參考專家意見

港府日前公布已與3間藥廠達成協議，擬購入3種不同技術製造的疫苗，但目前3款疫苗仍處於第3期臨床試驗階段，加上有2款疫苗料於內地生產，引起疫苗安全疑雲。林鄭月娥今早(15日)在出席行政會議前表示，早前公布疫苗採購安排後，被小部分別有用心的人惡意造謠，發放很多污名化和政治化的不實言論，或引述不具名人士的負面說話，呼籲市民確定消息來源不要輕信謠言。

她強調，政府採購的3款不同技術平台的疫苗，都有參考專家意見，又指公布疫苗採購安排的突破性進展，是希望為社會帶來一些安心，但這次和過去一般疫苗採購不同，因各國藥廠目前正在研發，屬緊急使用，故需要預先採購，待完成第三期臨床試驗後，在港取得緊急使用審批便可在社會應用。

她重申政府工作以科學為基礎，並得到專家指導，疫苗採購工作經衞生署下的科學委員會向政府給予意見，政府專家顧問許樹昌近日已經不斷同社會解釋有關疫苗的資訊。