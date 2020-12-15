消委會：1款越南口罩過濾效能不合格　3款口罩含菌量超標

新冠肺炎疫情持續，口罩已成日常必需品，保護效能成市民首要關注，消費者委員會今日(15日)發表測試30款口罩的報告，發現當中29款口罩樣本平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）均達95%以上，即達到美國材料和試驗協會（ASTM）F2100標準的一級要求，在日常生活中應能為消費者提供基本的保護效能，僅一款未達標。測試樣本中，整體表現不俗，但有3款檢出的含菌量較高，另有約三分之一樣本於耳帶測試中，表現未如理想。

消委會測試發現，27款型號的含菌量符合歐盟標準，即每克細菌菌落總數低於30，其餘3款則高於此水平，每克細菌菌落總數由41.7至159.4以上。其中含菌量最高的是聲稱來源地為中國的「保為康」，每克細菌菌落總數達159.4以上。

香港海關亦於1間家品連鎖店購得該款「保為康」口罩，經檢測後，樣本的細菌菌落總數超出標準上限約22.6倍，涉嫌違反《消費品安全條例》，該家品店的62歲經營者涉案被捕。海關呼籲市民立即停用該款外科口罩，商戶如有出售，亦應立即下架。

在保護效能方面，消委會參考美國材料和試驗協會F2100於2019年最新的要求，一級的平均細菌過濾效率及平均顆粒過濾效率須達95%或以上，二級和三級則須達98%或以上。每款型號各測試5個樣本，測試結果顯示，29款型號的平均細菌過濾效率及平均顆粒過濾效率均高於95%，平均細菌過濾效率表現最好的是「V Care Mask」、「便利妥」、「Bethreis」、「保為康」、「萊潔」及「Shield +」，6款型號各自的5個測試樣本中的細菌過濾效率皆達99.9%。

而有3個型號最少有一個樣本的細菌過濾效率較聲稱低，分別是「Perfetta」、「Tempo」和「Fresh」，其中「Perfetta」聲稱細菌過濾效率達99%，惟測試結果5個樣本量細菌過濾效率在95.8%至96.5%範圍，而「Tempo」和「Fresh」聲稱細菌過濾效率≥99%，最後「Tempo」在5個樣本量得的細菌過濾效率在98.1%至98.6%，「Fresh」則有1個樣本的細菌過濾效率為98.8%，輕微低於聲稱。

而平均顆粒過濾效率中，平均值最高的是「Protector」的99.79%、其次是「Topvalu」的99.47%、「Bethreis」的99.38%、「詩樂氏」的99.37%以及「E+Plus」的99.31%。聲稱來源地為越南的「Perfetta」聲稱平均細菌過濾效率及平均顆粒過濾效率均為99%，並標示為美國材料和試驗協會 F2100 Level 2的型號為例，其實際量得的平均細菌過濾效率介乎95.8%至96.5%、平均顆粒過濾效率更低至介乎84.42%至87.64%，過濾效率未達美國材料和試驗協會一級水平。

「Perfetta」的供應商回應，其兩款產品符合ASTM III的水平。「Perfetta」口罩代理商表示，消委會測試的樣本並非該公司在本港供應的產品，懷疑有關樣本是平行進口、次貨，或是侵犯商標的產品。

「保為康 」的代理商表示，消委會測試的一款口罩是內地包裝並在內地市場內銷，並非香港市場標示的中英雙語包裝產品。

是次測試市面共30款外科口罩，每個口罩的平均售價約為2港元至9港元，18款（60%）聲稱來自香港、8款來自內地，其餘聲稱來源地包括台灣及越南。測試項目參考美國材料和試驗協會口罩材料標準F2100在2019年的更新版本，除了涵蓋平均細菌過濾效率及平均顆粒過濾效率外，亦測試樣本的壓力差（Delta P）及合成血穿透等，以及分別參考歐盟口罩標準EN 14683:2019和中國國家標準GB19083-2010《醫用防護口罩技術要求》，進行微生物含量及口罩帶測試。