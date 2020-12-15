消委會：屋主不滿裝修公司浴室門款式　雙方爭拗後大門被拆馬桶塞

裝修工程執漏問題爭議多，消費者委員會今年首11個月接獲124宗投訴，多涉及工程中、後階段，就裝修質素和用料設計等爭議。投訴人李小姐以近21萬港元聘用A公司承辦全屋裝修，入伙後發現浴室門與訂造款式不符向A公司反映，李被要求先繳付約4萬港元尾數，李則堅持完成執漏後付款。數天後李發現單位大門被拆走，鐵閘被上鎖，屋內所有已安裝的燈掣及插蘇只剩下電線，浴室馬桶淤塞等，懷疑A公司所為。

經消委會介入，A公司雖然與投訴人聯絡但投訴人指A公司態度仍然強硬已對其失去信心，對於A公司私自上鎖及拆走家具，會考慮報警及尋求法律意見，要求消委會記錄在案。

另一名投訴人陳先生以接近43萬港元委託B公司裝修包括訂造可供儲物的客廳地台，中間設有一張可電動升降的枱面，但竣工後陳發現客廳地台的設計不符其要求，B公司其後才承認未有事先通知他，做不到其要求的效果。陳陸續發現其他問題包括地櫃有明顯崩陷及刮花、浴室雲石有花痕，及木門門鎖倒轉安裝等。

陳指，B公司要求他先清繳全部5.8萬港元尾數或部分尾數(4.8萬港元）後才會跟進執漏，雙方無法達成共識下，他決定另聘公司重造客廳地台。由於新公司的工程費報價已超過B公司要求繳付的尾數，他要求消委會與B公司商討取消全部尾數，但B公司指所有工程項目已辦妥，若未能收回尾數會保留追究權利。陳亦自行委託了公證行評估單位損失，亦表明考慮經民事途徑向B公司追討約7萬多港元損失賠償。

消委會提醒，消費者與裝修公司，須就工程執漏、支付尾數安排、以及日後保養之範圍和條款訂立清晰的合約。同時，雙方於施工期間須緊密溝通，定期檢視和核實裝修進度根據合約繳付費用。期間若有工程改動、因建材或其他原因而未能履約或招致額外費用等情況亦須書面確認修改內容。若處於工程尾聲，雙方必須擬訂一份裝修工程執漏清單，避免爭議。