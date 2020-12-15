消委會：銀行稅務借貸魔鬼在細節　息率可相差最多9.6%

「借定唔借，還得到先好借」，市民耳熟能詳，銀行往往以「免手續費」、「現金回贈」、「最低實際年利率」等優惠作招來，臨近交稅季節，消費者委員會今(15日)公布28間銀行稅貸計劃資料，當中10間銀行最低實際年利率介乎1.38%至2.91%，只適用於較大金額、特選客戶或指定客戶類別；若貸款額未符合指定條件，息率可高達11.26%。消委會提醒消費者，申請稅貸前須比較不同銀行、財務機構的條款，衡量清楚才作決定。

消費者委員會在11月向28間銀行，包括8間虛擬銀行，截稿前有14間回覆提供分期還款稅務貸款計劃資料，並比較各稅貸計劃的條件，包括實際年利率、貸款額上限、還款期長短，以至提早／逾期還款手續費或罰息計算方法等。實際年利率（Annualized Percentage Rate, APR）是按年計算的利率，顯示個別銀行產品的利率和各項收費的參考利率，APR愈低，貸款的成本亦愈低。

當中10間銀行最低實際年利率介乎1.38%至2.91%，只適用於特選客戶或指定客戶類別，中國建設銀行「好現金」稅季貸款還款期標榜最低實際年利率為1.63%，但只有該行的特選客戶申請最少80萬港元稅貸，並以12個月為還款期才可享此優惠；若貸款額減半至40萬元，實際年利率則最高可達5.68%；貸款額若低至5,000港元，還款期為60個月實際年利率最高，可高達11.26%，即較該行標示的最低實際年利率多9.63%。

若以借貸款20萬港元為例子，分12個月償還，實際年利率最低為眾安銀行的稅季貸款1.56%，最高則為渣打銀行的稅季渣打「分期貸款」，4.18%，相差 2.62%，成本相差逾2,800港元。雖然實際年利率已計算有關稅貸計劃的利息、手續費及行政費等貸款成本，部分亦會計算現金或利息回贈等貸款優惠，但逾期還款利息、提早償還手續費等並不包括在內。

消委會重申，任何借貸需按實際需要並量力而為，否則，最終只會令財政狀況惡化及有機 會墮入不斷借貸的惡性循環。