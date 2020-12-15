消委會：測試百款蛋糕75%高糖高脂　牛油蛋糕鬆餅最勁

消費者委員會聯同食物安全中心的測試發現，100款非預先包裝的蛋糕樣本中，有41款即逾40%屬高脂食物，其中牛油蛋糕的平均總脂肪含量最高，每100克達25克；26款即25%屬高糖食物，其中鬆餅的平均糖含量最高，達到每100克含19.2克；測試的樣本當中，8款即近10%既高脂亦高糖。消委會指，反映這類平日經常食用的甜點，存在其健康風險，常進食嘗罹患心臟病、高血壓及糖尿病等風險。

是次測試的10個組別包括瑞士卷、鬆餅、黑森林蛋糕、杧果慕絲蛋糕、鮮果忌廉蛋糕、千層蛋糕、雪芳蛋糕、栗子蛋糕、牛油蛋糕及拿破崙蛋糕，每組10款樣本，合共100款非預先包裝蛋糕，檢測項目涵蓋總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、工業生產的反式脂肪，以及糖的含量。

測試反映，有5個組別的平均總脂肪含量達到「高脂」食物的水平（即每100克食物含超過20克總脂肪），包括牛油蛋糕、瑞士卷、雪芳蛋糕、千層蛋糕及拿破崙蛋糕。當中，牛油蛋糕組別的平均總脂肪含量最高，每100克達25克；其次是瑞士卷及雪芳蛋糕，每100克平均總脂肪含量為23克。

當中總脂肪含量最高為1款拿破崙樣本，檢出每100克含48克總脂肪。該樣本同時是飽和脂肪含量最高，每100克含23克。若進食整件即37克，便會攝入約18克總脂肪及9克飽和脂肪，分別達到世衞建議每日攝取限量27%及41%。

在10個蛋糕組別中，有2個組別檢出的平均糖含量屬「高糖」食物的水平（即每100克食物含超過15克糖）。鬆餅平均糖含量最高，達到每100克含19.2克；其次為牛油蛋糕，每100克含17克糖。其中1款114克鬆餅樣本計算，進食整件樣本便會攝入約33克糖，相當於世衞建議的每日糖攝取限量的66%；另1款牛油蛋糕樣本雖然重量僅為9克，進食整件只會攝取2.6克糖。消委會提醒，消費者不應掉以輕心，因分量細而一口氣進食數件。