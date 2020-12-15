政府聖誕前向財會申請注資防疫基金 支援食肆及瀕臨關閉處所

酒樓等食肆的生意在新一輪防疫措施下大受影響。

新冠肺炎疫情連番爆發，政府早前更進一步收緊防疫措施，食肆傍晚6時後禁止堂食，飲食業生意受重挫。林鄭月娥今早(15日)在出席行政會議前表示，計劃在聖誕節前到立法會財務委員會申請撥款，協助受社交距離措施影響及瀕臨關閉的處所，詳細內容未能今日公布。

林鄭又指，今輪防疫抗疫基金的發放將會非常簡單便捷，受影響行業的企業不用提出申請。她承認港府過去三輪的防疫基金工作並非十全十美，認為可以做得更好及完善。

對於近日有傳建制派不滿政府抗疫工作，內地專家亦批評政府防疫措施、政策未落實到位，令疫情反覆及嚴峻。林鄭承認抗疫工作可以做得更好，政府過去一年不斷總結經驗，希望可繼續完善和改進工作。

她重申，過去三、四星期疫情嚴峻，每周錄得600多宗個案，源頭不明個案居高不下，呼籲市民不要掉以輕心，為社會安全，要作出忍耐。她又表示，政府會繼續採取多管齊下的措施應對疫情，包括增加檢測中心、派出流動採樣隊，並用法律強制高危群組檢測。