反對英方就黎智英案指手畫腳　華使館斥干涉內政

壹傳媒黎智英因涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等罪目前被收押，英國首相發言人及外相藍韜文近日均就事件表達關注。中國駐英國大使館網站當地周二（15日）發文回應記者查詢，指英方再次就黎智英案指手畫腳，是干涉香港司法和中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對。

該使館發言人稱，中國是法治國家，香港是法治社會，任何人都沒有法外特權，任何人的違法行為都將依法受到制裁。黎智英等反中亂港分子，涉嫌勾結外國或外部勢力危害國家安全，被依法提起訴訟。此舉是香港特區執法機構依法履職盡責，不容任何污衊和干擾。

該使館稱，港區國安法明確規定，香港市民根據基本法和《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港有關規定，享有新聞、言論、出版、結社、集會、遊行、示威等權利和自由。但任何權利和自由都有法律規定的明確界限，越線違法就要受到法律制裁。

中方再次強調，《中英聯合聲明》沒有一個字、一個條款規定英國在香港回歸後對香港承擔任何責任，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。所謂港區國安法違反中英聯合聲明純屬無稽之談。中方敦促英方立即停止以任何方式插手香港事務、干涉中國內政和司法主權，否則必將自食其果。