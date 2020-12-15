新居屋攪珠結果揭盅　 首5個號碼為18、79、07、11、51

房屋委員會今早(15日)首次為「出售居者有其屋計劃單位2020」及「白表居屋第二市場計劃2020」的申請，在網上舉行居屋攪珠儀式，以決定詳細審核申請人資格的先後次序和合資格居屋申請者最終優先選樓次序。其中「出售居者有其屋計劃單位2020」首10個號碼為18、79、07、11、51、08、17、02、97、00。

申請人可按房委會發出的確認書編號最後兩個數字，對應攪珠號碼，以估計中籤機會。中籤的申請人預計最快明年5月揀樓，屆時合資格的白居二計劃申請者將獲發批准信。

今次市價6折推售的4個屋苑，共提供7047個單位，售價介乎約117萬至489萬港元。屋苑包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑。當中彩禾苑可「即買即住」，而其餘山麗苑、錦駿苑及啟翔苑、分別預計至明年11月、2023年2月及2023年5月才入伙。此期居屋收到約23.6萬份申請，即超額認購近33倍，而白居二申請亦有約11.7萬份。

至於「白表居屋第二市場計劃2020」首10個號碼，則為80、53、85、90、35、89、64、14、09、99。