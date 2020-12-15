海關「跨境一鎖計劃」增12個清關點　加快粵港清關流程

海關今日（15日）公布，「跨境一鎖計劃」粵港清關點網絡今年新增共12個清關點，包括本月中於香港國際機場空郵中心啟用的新清關點，將計劃服務範圍由貨物擴展至中國郵政香港有限公司（中國郵政）經香港轉運的內地郵件。

「跨境一鎖計劃」以粵港之間的多模式聯運轉運貨物為對象，利用科技為業界節省時間及成本，提升陸路跨境貨物通關效率。參與計劃的業界可以使用任何陸路邊境口岸運載轉口貨物來往香港和內地。

海關發言人說，為支援業界發展，特區政府一直與內地海關當局積極探討擴展「跨境一鎖計劃」，包括在粵港澳大灣區設立更多清關點。廣東省內清關點自今年起由52個增加至63個，覆蓋大灣區全部9個內地城市。

香港方面的清關點亦由本月起增加了香港國際機場空郵中心的新清關點至13個。擴大後的兩地清關點網絡，合共為業界提供819條跨境路線選擇。

隨着今年８月香園圍邊境管制站貨檢設施啟用，參與計劃的貨車可經香園圍邊境管制站及東部過境通道運載貨物來往香港與深圳東部、惠州、河源、揭陽、梅州及汕頭等地；與去年比較，廣東省東部清關點由6個增加至10個。此外，經港珠澳大橋與香港連接的廣東省西部地區，包括珠海、中山、江門、羅定、茂名、湛江等地的清關點亦由12個增加至15個。

有關「跨境一鎖計劃」的進一步資料及相關清關點名單，請瀏覽海關網頁：www.customs.gov.hk/tc/trade_facilitation/sels/index.html。