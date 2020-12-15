東頭邨貴東樓住戶接受強制檢測　徐英偉到場視察

黃大仙東頭邨貴東樓檢出9人確診，涉及6個單位，包括3個屬不同樓層的15室單位，該大廈23樓及以上樓層15室的住戶已撤離至隔離中心，而貴東樓全幢住戶亦須接受強制檢測。今早(15日)陸續有居民到大廈附近架設的流動採樣站，進行病毒測試，又坦言對大廈不斷有人確診感到擔憂。

民政事務局長徐英偉今早亦有到貴東樓視察，又向大廈保安詢問防護裝備是否足夠，指局方可以再提供，又到屋邨內的流動採樣站了解運作情況。徐表示，會與非政府組織及政府合作，盡量協助受影響的市民，例如處理長者的物資及飲食需求。他明白市民最緊張的是資訊透明度，政府會盡量配合，各區民政事務專員已與各地區持份者緊密聯繫，強調抗疫需要大家同心合力，希望市民在未來日子盡量減少聚會。

另外，測量師學會建築政策小組主席何鉅業在電台節目表示，專家估計貴東樓最先出現確診者的2315單位，是因廁所抽氣扇抽出的空氣因較暖而上升，而樓上廚房有開窗又有開抽油煙機，令廚房會變成負壓，抽入下層廁所帶病毒的微粒。他認為要預防透過這種情況感染病毒，使用廚廁並開動抽氣扇或抽油煙機前，需要先關好窗，但同時門口要留有罅隙，要讓單位室內空氣走進廚廁減低負壓，可減少空氣從外邊進入。假如屋內喉管有問題，有關做法亦可減輕抽出喉管空氣的情況。