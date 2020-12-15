新冠疫情未止　調查指75%會計師料明年港經濟續衰退

新冠肺炎疫情打殘本港經濟。調查指，會計界有75%人展望明年本港經濟會持續衰退，接近一半人預計企業營商收入減少，不少人相信企業明年會裁員及減薪。調查機構建議政府再推出3個月的保就業計劃，針對支援旅遊、餐飲等受疫情嚴重衝擊行業；又建議政府向市民發債，並利用部分外匯基金投資本港發展項目，減輕庫房負擔。

澳洲會計師公會上月訪問了193名香港會員，了解其對香港經濟前景的看法。調查結果發現，75%人認為明年本港經濟會持續衰退，該比例較去年同類調查增加9個百分點，更有32%人認為明年本港的本地生產總值將下跌4%。經濟轉差，拖累各類型物業價格，有86%人估計明年商舖價格會下跌，另有83%、76%及49%人分別認為明年寫字樓、工業及住宅物業價格亦會下跌。

調查又指，46%受訪者預期明年企業收入會減少逾2%，導致企業採取更小心的營商策略，包括58%人預計企業會削減成本，46%人認為企業會提升營商效率，36%人認為企業會設法改善現金流，34%人認為企業會數碼轉型發展網上業務。打工仔待遇方面，41%人相信企業明年會裁員，比去年同類調查增加11個百分點，而認為企業明年凍結人手的受訪者則有45%。另外，24%受訪者認為企業明年會減薪，比去年同類調查增加11個百分點，預計減薪的受訪者中有79%人估計明年最少減薪5%；而估計企業明年凍薪則有57%人。

政府推出的各項紓困措施中，61%受訪者認為保就業計劃最能夠幫助到企業，更有38%人認為政府應該延長保就業計劃。

公會建議政府於第4輪防疫抗疫基金中，針對旅遊、餐飲及零售等受疫情嚴重衝擊行業，再推出3個月保就業計劃。公會認為，隨着疫苗面世，本港經濟有望在內地經濟帶動下復甦，建議政府運用部分外匯基金投資本港具潛力的發展項目，例如創科項目，洞輕庫房負擔，同時建議政府發低息債券，年期最少10年，甚至是永續債，藉此與國際重要投資者加強聯繫。