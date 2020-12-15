環保署轄下工程承辦商約千名員工　今起獲安排作病毒檢測

新冠肺炎疫情肆虐，環境保護署今明兩日(15、16日)安排轄下多項工程的承辦商前線及相關員工，接受新冠病毒檢測，並再次為負責上門收集廢電器電子產品的WEEE‧PARK營辦商前線人員安排檢測，涉及約1,000人。

環保署發言人表示，相關工程包括綜合廢物管理設施第一期、有機資源回收中心第二期及新界東南堆填區擴建計劃，約1,000名員工接受完檢測後，會於約兩周後再為他們安排下一輪檢測。而經既定採購程序，批出是次檢測服務的合約予天資基因檢測中心有限公司。

此外，WEEE‧PARK營辦商約80名前線員工，在上門收集廢電器電子產品時會與公眾接觸，早前已分別獲環保署及營辦商安排進行檢測，全部測試結果均屬陰性。環保署將會為相關人員分別在本月21日及下月11日開始進行另外兩輪檢測，並已批出合約予健康化驗中心有限公司。

發言人指出，檢測若發現陽性個案，會將樣本序號通知環保署及衞生署衞生防護中心進一步跟進。整個檢測過程中，樣本瓶上不會標示任何個人資料，檢測承辦商只會獲知檢測樣本的序號，不會獲得或備存參與檢測員工的個人資料，樣本亦將於檢測計劃完成後銷毀。