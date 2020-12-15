留家避疫令親友關係疏離　羅致光：可依靠網絡交流

新冠肺炎疫情肆虐，鄰居及親友之間主要靠網絡維繫感情，關係或更見疏離。社區投資共享基金今日(15日)舉辦網上論壇，討論如何推動社會建立互助互動及社區凝聚力，出席的勞工及福利局局長羅致光指出，疫情下市民主要使用網絡交流，認為只是比例上的改變，相信已累積的社會資本不會因而減少。他又提到，政府運用資源要考慮不少規矩，承認較難即時回應部分社會上的訴求。

羅指出，在社交距離措施下，市民交流途徑由以往「一半網上一半現實」，變成主要依靠網絡交流，鄰舍間或因擔心染疫而減少交流，但他不認同社會因而減少接觸，因市民可能經常在網上交流，甚至數以百計次。對於能否常規化「樓長計劃」等以建立鄰里互助，他指，對於部分社會上的訴求，政府若要運用資源，則要遵守不少規矩，並向立法會及審計署等部門交代，需要一定時間，難以即時推出。

基金委員會主席關則輝亦指，過去一段時間本港社會動盪，破壞人與人之間的信任，但疫情下似乎出現改變的契機，「唔理咩色」亦會互相分享口罩，亦有年輕人會運用其強項協助長者，例如教導長者使用電腦等，認為減少見面並不等於減少溝通。他說，未來會多做公眾教育，期望政府可增撥資源，社會各界亦要積極建構鄰里關係。

對於社會有聲音指年輕人只顧自己，不太理會他人，香港大學社會工作及社會行政學系系主任林一星認為，雖然本港去年出現社會事件，但從中亦可發現青年有較高的社會資本，但「可能只係用咗係社會唔想見的方向」，認為政府擁有資源及政策平台，應盡力令青年把有關資本投放在建設性，而非破壞性方向上。他說，留意到有大學在周末沒有課堂，可開放部分課室予社區使用，建議政府及資助機構等批出撥款時，要求學校把有關設施打造成該區資產，可開放予市民教學等。